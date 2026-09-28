Beşiktaş'a Fildişi Sahilli orta saha: Transfer resmen açıklandı

Siyah-beyazlı kulüp, 12 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Idrissa Fadel Outtara'yı Beşiktaş Futbol Akademi'ye transfer ettiğini duyurdu.

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Beşiktaş Futbol Akademi, son olarak Güzelce Spor'da forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Idrissa Fadel Outtara'yı kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Outtara'ya “Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

Serdar Topraktepe - Idrissa Fadel Outtara (Fotoğraf: Beşiktaş Resmi)

"BİRÇOK KULÜP TAKİP EDİLİYORDU"

Beşiktaş'tan yapılan transfer açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Güzelce Spor’da forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Fildişili Idrissa Fadel Outtara’yı kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza 'Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin' diyerek başarılar diledi."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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