Osmaniye’nin Merkez ilçesine bağlı Çardak köyünde bulunan Farabi Anadolu Lisesi’nin bahçesinde meydana gelen silahlı saldırı, kentte eğitim gören öğrencilerin velileri arasında “Osmaniye’de okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yaşanan olayda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yaşanan gelişmenin ardından ''Osmaniye’de okullar tatil mi?'' sorusu veliler ve öğrenciler tarafından gündeme taşındı. İşte, 28 Eylül 2026 Valilik açıklaması ve olaya ilişkin detaylar...

Osmaniye’de okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Valilik açıklaması gündemde

OSMANİYE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

28 Eylül Pazartesi Osmaniye Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırı nedeniyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edildi. Henüz bir tatil kararı resmi makamlarca duyurulmazsken açıklama yapılması halinde haberimizde yer verilecektir.

Osmaniye’de okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Valilik açıklaması gündemde

OSMANİYE OKUL SALDIRISI OLAYI NEDİR, NASIL OLDU?

28 Eylül Pazartesi günü Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.B. isimli şüpheli, aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen öğretmen Mehmet Bilgili’ye ruhsatsız tabancayla ateş etti.

Saldırının ardından ağır yaralanan Bilgili, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak öğretmen Mehmet Bilgili, hastanede yapılan müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti.

Osmaniye’de okullar tatil mi? 28 Eylül 2026 Valilik açıklaması gündemde

OSMANİYE VALİSİ MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ'DEN AÇIKLAMA

Osmaniye okul saldırısına ilişkin açıklama ise Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'den geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''28 Eylül 2026 tarihinde Osmaniye Merkez Çardak Köyü Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmenimiz Mehmet Bilgili, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

Yapılan ilk tespitlere göre olayın; eğitim-öğretim faaliyetleriyle, okul yönetimiyle veya öğrencilerimizle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, öğretmenimiz Mehmet Bilgili’nin yeğeni olan şüpheli A.B. ile aralarındaki ailevi ve şahsi bir mesele nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Olayın hemen ardından, okul güvenliğinin sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik korucumuz süratle müdahalede bulunmuş; şüpheli şahsı etkisiz hâle getirerek olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayla birlikte yakalamıştır. Şüpheli, akabinde güvenlik birimlerimize teslim edilerek gözaltına alınmış; olaya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır.

Yaşanan hadisenin öğrencilerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amacıyla Millî Eğitim Müdürlüğümüzün rehberlik ve psikososyal destek ekipleri görevlendirilmiş; öğrencilerimizin güven duygusunun korunması, psikolojik ve pedagojik yönden desteklenmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır.

Evlatlarımızın huzuru, güvenliği ve eğitim ortamlarının esenliği en büyük hassasiyetimizdir. Süreç, ilgili bütün kurumlarımız tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir.

Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Mehmet Bilgili’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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