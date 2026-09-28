Tuzlu Kahve dizisinin 4. bölümüyle ilgili izleyicilerin merakı devam ediyor. Star TV ekranlarında salı günleri yayınlanan dizinin yeni bölümü, daha sonra dijital platformlarda izleyicilerin erişimine açılıyor. Ancak 28 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Tuzlu Kahve 4. bölüm YouTube'da henüz yayınlanmadı. ''Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTube'a ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?'' sorusu ise gündemde.

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Dizinin yeni bölümü HBO Max platformunda yer alırken YouTube kanalında ise 4. bölümden çeşitli sahnelerin paylaşıldığı görüldü. Peki, Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTube'a ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?

Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTubea ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve 4. bölüm, YouTube'da henüz tam bölüm olarak yayınlanmadı. 28 Eylül itibarıyla bölümün tamamı yalnızca HBO Max'te izlenebiliyor. YouTube'da ise 4. bölüme ait bazı sahneler ve kısa kesitler paylaşıldı. YouTube'da 4. bölümü arayan izleyiciler tam bölüme ulaşamıyor.

Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTubea ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?

TUZLU KAHVE 4. VE 5. BÖLÜM YOUTUBE'A NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Tuzlu Kahve'nin önceki bölümlerinde yeni bölüm salı günü Star TV'de, çarşamba günü HBO Max'te ve perşembe günü YouTube'da yayınlanıyordu. Ancak 4. bölüm için 28 Eylül itibarıyla YouTube'daki tam bölüm yayını gerçekleşmedi. 5. bölümün YouTube'a yüklenme tarihi ve saati konusunda da kesin bir açıklama bulunmuyor.

Tuzlu Kahve 4. bölüm neden yok, YouTubea ne zaman yüklenecek? Tuzlu Kahve yeni bölüm nereden izlenir?

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve'nin 4. bölümü şu anda HBO Max üzerinden izlenebiliyor. Dizinin yeni bölümleri televizyon ekranlarında ise salı günleri Star TV'de yayınlanıyor.

YouTube'da 4. bölümün tamamı yerine bölümden seçilen sahneler ve kesitler bulunuyor. YouTube'daki tam bölüm yayını için platformdaki güncel yayın takviminin takip edilmesi gerekiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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