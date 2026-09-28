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Spor

Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı: Yeni sözleşme teklifinin tüm detayları

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Inter'in Hakan Çalhanoğlu planı: Yeni sözleşme teklifinin tüm detayları
Başlık ResmiInterin Hakan Çalhanoğlu planı: Yeni sözleşme teklifinin detayları

Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemek isteyen Inter'in, milli futbolcuya teklif edeceği yeni kontratın detayları ortaya çıktı. Yetkililerin, Çalhanoğlu'nun maaşında indirim isteyeceği belirtildi.

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Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Serie A ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcu hakkında yeni bir iddiayı gündeme getiren Çizme basını, Çalhanoğlu'ndan "maaşında indirim" isteneceğini yazdı.

TEKLİF BELİRLENDİ

Inter Sportif Direktörü Dario Baccin'in, önümüzdeki haftalarda Türk futbolcunun menajeri Gordon Stipic ile görüşme gerçekleştireceği ve Hakan'ın durumunun masaya yatırılacağı belirtildi. Teknik direktör Chivu için takımın en önemli isimlerinden biri olan tecrübeli oyuncu ile sözleşmesi bitmeden yeniden anlaşma imzalamak isteyen yönetimin, bir teklif belirlediği öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiHakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
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4,5 MİLYON MAAŞ, İKİ YILLIK KONTRAT

TRT Spor'da yer alan habere göre; Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel durumunu dikkatle değerlendiren yetkililer, son yıllarda sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran ve şu anda da kasık bölgesinden sorun yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun ücretinde indirime gitmesini talep edecek. Haberde, sezon başına net 6.5 milyon euro kazanan Hakan'a yıllık 4.5 milyon euro artı bonuslar teklif edileceği ve 2 yıllık sözleşme sunulacağı kaydedildi.

TALİBİ ÇOK

Başta Galatasaray olmak üzere Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da milli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği iddia edildi. Juventus'un da, son aylarda Çalhanoğlu'nu izlediği ve Inter ile sözleşme yenileme sürecinde ilerleme olmazsa devreye girebileceği aktarıldı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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