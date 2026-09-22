Serie A'da Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Dev kulüp transfer için devreye girdi
Juventus, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için ön görüşme yaptığı iddia edildi.
Devre aarası transfer dönemi için iddialar şimdiden gündeme gelirken; Juventus'un, orta saha için listesindeki isimlerden birinin Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Tuttojuve.com'un haberine göre Juventus, 32 yaşındaki oyuncunun durumunu öğrenmek için geçtiğimiz haftalarda ön görüşme niteliğinde bir nabız yoklaması yaptı. İtalyan kulübünün, yıldız ismin geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.
ÖNCELİĞİ INTER
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Milli futbolcunun, öncelikle kulübüyle yeni kontrat konusunda görüşme yapacağı belirtildi. Tarafların yeni sözleşme için anlaşmaya varamaması halinde Juventus'un transfer için devreye girebileceği öğrenildi.
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