Serie A'da Hakan Çalhanoğlu sürprizi: Dev kulüp transfer için devreye girdi

Juventus, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için ön görüşme yaptığı iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Devre aarası transfer dönemi için iddialar şimdiden gündeme gelirken; Juventus'un, orta saha için listesindeki isimlerden birinin Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, 2021'de transfer olduğu Inter'de 216 maça çıktı ve 52 gol, 39 asist yaptı.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Tuttojuve.com'un haberine göre Juventus, 32 yaşındaki oyuncunun durumunu öğrenmek için geçtiğimiz haftalarda ön görüşme niteliğinde bir nabız yoklaması yaptı. İtalyan kulübünün, yıldız ismin geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Milli futbolcu, Inter ile 2 Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

ÖNCELİĞİ INTER

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek. Milli futbolcunun, öncelikle kulübüyle yeni kontrat konusunda görüşme yapacağı belirtildi. Tarafların yeni sözleşme için anlaşmaya varamaması halinde Juventus'un transfer için devreye girebileceği öğrenildi.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala