İstanbul için tarih verildi! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarı, yağışlar kuvvetlenecek
Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı hava bugün de etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 27 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Rapora göre yurt genelinde sıcaklığın hissedilir derecede düşmesi beklerken Marmara, Ege ve Doğu bölgelerinde ise şiddetli rüzgar bekleniyor. İstanbul Valiliği ise yağışların Perşembe gününe kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün yaptığı şiddetli sağanak uyarısının ardından İstanbul ve Ankara’da cadde, sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su basmıştı.
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HAVA BUGÜN DE PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
Balkanlar’dan gelen serin ve yağışlı hava etkisini bugün de göstermeye devam ederken, Meteoroloji’den yeni uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.
YURT GENELİNDE SICAKLIK DÜŞECEK
Hava sıcaklığı yurt genelinde hissedilir derecede azalacak, sıcaklık iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Yeni hava durumu raporuna göre toplam 27 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller;
|Bölge
|İller
|Marmara Bölgesi
|Bursa, İstanbul, Kocaeli
|Ege Bölgesi
|Afyonkarahisar, İzmir, Uşak
|Akdeniz Bölgesi
|Adana, Antalya, Hatay, Isparta
|İç Anadolu Bölgesi
|Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir
|Karadeniz Bölgesi
|Amasya, Bolu, Düzce, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Erzurum, Kars, Malatya, Van
|Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|Gaziantep
YENİ RAPORDA YENİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA, EGE, DOĞU’DA RÜZGAR
Öte yandan Meteoroloji bazı bölgelerde şiddetli rüzgarın etkili olacağını belirtti. Uyarıda “Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor” denildi.
METREKAREYE 360 KİLOGRAM YAĞIŞ
Dün geceden itibaren İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yağışların Çarşamba saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam edeceğini, il genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini belirtmişti. Kentte hava sıcaklıklarının, hafta ortasına kadar 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle;
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|17
|İstanbul
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|21
|İzmir
|Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
|25
|Bursa
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|20
|Adana
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|27
|Antalya
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|27
|Samsun
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|23
|Trabzon
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|22
|Erzurum
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|24
|Diyarbakır
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|31
İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN UYARI
Meteoroloji’nin uyarısının ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi. Valilik açıklamasında “Yağışların, perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın;kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.