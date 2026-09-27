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Dünya

Netanyahu'ya karşı ortak karar! İsrail muhalefeti seçim öncesi birleşti

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Netanyahu'ya karşı ortak karar! İsrail muhalefeti seçim öncesi birleşti
Başlık ResmiNetanyahuya karşı ortak karar! İsrail muhalefeti seçim öncesi birleşti

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde muhalefet partilerinin liderleri bir araya geldi. Liderler, Netanyahu hükümetine karşı ortak hareket etme ve seçim sonrasında ortak hükümet kurma konusunda anlaşmaya vardı.

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İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesi siyasi arenada hareketlilik arttı.

Seçimlere eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile "Birlikte" listesiyle katılma kararı alan Gelecek Var Partisi Genel Başkanı Yair Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefet liderlerinin bir araya geldiğini duyurdu.

Lapid, Yashar Partisi Genel Başkanı Gadi Eisenkot, "Birlikte" listesinden Naftali Bennett, Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman ve Demokratlar Partisi Genel Başkanı Yair Golan ile yaptığı görüşmeden fotoğraf paylaştı.

Paylaşımında, parti liderlerinin hükümet değişikliği için ortak hareket etme konusunda imzaladığı belgeye de yer veren Lapid, "Aramızda ideolojik anlaşmazlıklar olsa bile, hükümet değişikliğinin ortak üst amacımız olduğunu kabul ederek, onun gerçekleştirilmesi için birlikte hareket etme görevimiz var" ifadelerini kullandı.

Netanyahuya karşı ortak karar! İsrail muhalefeti seçim öncesi birleşti
Başlık ResmiNetanyahuya karşı ortak karar! İsrail muhalefeti seçim öncesi birleşti

BİRBİRLERİNİN POLİTİKALARINI ELEŞTİRMEYECEKLER

İmzalanan belgeye göre partiler, seçimlere kadar birbirlerinin politikalarını eleştirmeyecek. Her parti kendi oylarını artırmaya çalışırken, İsrail Meclisi'nde blok olarak hükümet kurmaya yetecek çoğunluğa ulaşılması hedeflenecek.

Belgede, kurulacak hükümetin "İsrail'i Yahudi ve demokratik bir devlet olarak koruyacak" bir hükümet olması gerektiği belirtilirken, seçimlerin hemen ardından ortak hükümet kurmak için çalışmalara başlanması kararlaştırıldı.

3 ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Oyları artırmak, seçim sonrasında kurulacak hükümetin ana hatlarını belirlemek ve karalama kampanyalarıyla mücadele etmek amacıyla 3 çalışma grubunun kurulması da kararlaştırıldı.

Böylece 27 Ekim seçimleri öncesinde bir blok olarak görülen muhalif partiler, resmi olarak da ortak hareket etme konusunda bir araya geldi.

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İsrail'de seçimlere ilişkin yapılan son kamuoyu yoklamaları, muhalefet kanadının 54-56 milletvekili, Netanyahu liderliğindeki iktidar kanadının ise 50-52 milletvekili çıkarabileceğine işaret ediyor.

İsrail seçim sistemine göre hükümet kurulabilmesi için 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Kamuoyu yoklamaları, iki bloğun da tek başına hükümet kurmak için gereken sayıya ulaşamadığını gösteriyor.

Öte yandan, önceki günlerde İsrail Meclisi Merkez Seçim Komitesinin seçimlere katılmalarını engelleme kararı aldığı Filistinlileri temsil eden partilerle ilgili son kararı İsrail Yüksek Mahkemesi verecek. Bu partilerin 12-14 milletvekiline ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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