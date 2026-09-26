ÖZEL│Batrakov için ödenen para gündemden düşmüyor: Galatasaray bu işten zarar etmez

Galatasaray’ın sezon başında transfer ettiği Aleksey Batrakov’un performansı tartışılmaya devam ederken; Lokomotiv Moskova ve Rusya Milli Takımı’nın eski yıldızı Dmitriy Bulykin, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Sarı-kırmızılı formayla 5 maçta 230 dakika süre alıp 1 asist yapan genç oyuncuya sahip çıkan Bulykin, Galatasaray taraftarına "sabır" çağrısı yaptı.

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Galatasaray'ın 25 milyon euroya kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov hakkında Rus futbolunun tecrübeli ismi Dmitriy Bulykin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Bulykin, 21 yaşındaki oyuncunun teknik kapasitesinden bonservis bedeline, zihinsel dayanıklılığından Avrupa'nın dev kulüplerine yapabileceği muhtemel sıçramaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

“ADAPTASYONU KISA SÜRER”

Aleksey Batrakov'un son derece yetenekli, yüksek futbol zekâsına sahip ve çok koşan süratli bir oyuncu olduğunu belirten Bulykin, genç yıldızın tek ihtiyacının zaman olduğunu vurguladı. Bulykin, "İlk maçlar elbette çok zor çünkü onun için her şey değişti. Dil, ülke, lig ve takım arkadaşları artık farklı. Ancak alışma süreci, genel kanının aksine çok daha hızlı gerçekleşecektir. Uzun bir adaptasyon sürecine gerek kalmadan, çok daha kısa sürede uyum sağlayıp kalitesini ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Aleksey Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'luk bölümü Lokomotiv Moscokova ödeyecek.

“GERÇEK DEĞERİ ZATEN 25 MİLYON EURO”

Galatasaray'ın ödediği 25 milyon euroluk bonservis bedeli hakkında Rus futbol adamı, bu rakamın Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımlar için son derece normal olduğunu belirterek, "Bir futbolcu olarak Batrakov'un gerçek değeri zaten 20-25 milyon euro civarında. Genç olduğunu ve Galatasaray'da iyi oynayacağını düşünürsek, buradan Avrupa'nın 5 büyük ligine sıçrama yapabilir. Dev kulüpler onun için yine bu seviyelerde, hatta daha yüksek paralar ödeyebilir. Galatasaray, bu işten kesinlikle zarar etmez. Hatta her maçta oynar, gol atar ve takımın lideri olursa bu rakam çok daha yüksek seviyelere çıkacaktır." dedi.

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“ÇOK DAHA HIZLI GELİŞECEK”

Galatasaray'ın hücum hattındaki Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi dünya çapındaki yıldızlarla Batrakov'un uyumu hakkında da konuşan Bulykin, üst düzey takım arkadaşlarının Rus oyuncuyu yukarı çekeceğini söyledi. Bulykin, "Galatasaray'ın çok iyi hücum oyuncuları var. Birbirlerine alışmak ve sahadaki iletişimi/uyumu yakalamak için zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Yakın gelecekte kendini üst düzeyde göstereceğine inanıyorum çünkü takım arkadaşları da üst düzey kalitede. Haliyle sıradan bir takımda olacağından çok daha hızlı gelişecek ve kendini çok daha fazla kanıtlayacaktır. Kısacası kariyeri boyunca hep Rusya'da oynamış olan Batrakov; lige, takıma ve dile uyum sağlar sağlamaz kalitesini ortaya koyacaktır." sözlerini sarf etti.

Beş yıllık sözleşme imzalanan Rus futbolcu, her sezon için 3 milyon 250 bin euro garanti ücret kazanacak.

“SAVAŞMAYA HAZIR”

Galatasaray taraftarının oyuncular üzerindeki yoğun baskısına genç yeteneğin nasıl tepki vereceği yönündeki sorumuzu da yanıtlayan eski efsane, oyuncunun mental gücüne dikkat çekerek "O, zihinsel olarak oldukça güçlü bir çocuk. Kendisi için çok para ödenmesinden kaynaklanan baskıyı anlayabiliyor ve her şeyden önce zihnen buna hazır. Savaşmaya ve üst düzey bir futbol sergilemeye hazır durumda. Teknik, fiziksel ve mental olarak zaten üst seviyede. Türkiye Ligi’nde kendini gösterebilir, bu onun için büyük bir problem değil. Gollerini atacak ve takım arkadaşlarına en iyi asistleri yapacaktır." tespitinde bulundu.

“OYUN TARZI GOLOVIN’İN KOPYASI”

Gelecek vadeden ismi oyun tarzı olarak şu an Monaco forması giyen Rus yıldız Aleksandr Golovin'e benzeten Bulykin, Galatasaray taraftarlarına net mesajlar göndererek sözlerini şöyle noktaladı:

Galatasaray taraftarının ve Türkiye'deki diğer futbolseverlerin son derece tutkulu olduğunu ve futbolu çok sevdiğini biliyoruz. Takımlarının yüksek kalitede oynamasını, iyi maçlar çıkarmasını ve en iyi sonuçları almasını istiyorlar. O yüzden 25 milyon euro ödendiğinde oyuncunun hemen üst düzey oynamasını beklemeleri doğal. Ancak taraftarlara mesajım şu: Biraz bekleyin ve adapte olması için ona zaman tanıyın. Batrakov, Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yaparak takımla kupalar kazanacak ve Türk futbolunda güzel anılar bırakacak. Sonrasında ise 5 büyük ligdeki dev kulüplere transferini gerçekleştirecektir.

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