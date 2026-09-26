Gaziantep'te narkotikten uyuşturucu baskını! 500 binden fazla hap yakalandı

Gaziantep'te narkotik ekiplerinin bir adrese yaptığı baskında 8 valiz içine gizlenmiş halde 572 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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Gaziantep'te bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 8 valiz içine gizlenmiş şekilde 572 bin adet uyuşturucu hap yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında tespit edilen bir adrese baskın yapıldı. Adreste hassas burunlu dedektör köpekle destekli aramalarda çatı katında çöp ve atıl eşyaların arasına saklanarak 8 valiz içinde zulalanmış halde 572 bin adet captagon uyuşturucu hap yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantepte narkotikten uyuşturucu baskını! 500 binden fazla hap yakalandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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