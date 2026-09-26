Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Uyuşturucu-fuhuş operasyonunda skandallar zinciri: Yeni Partili vekilden 5 milyon dolarlık rüşvet itirafı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Uyuşturucu-fuhuş operasyonunda skandallar zinciri: Yeni Partili vekilden 5 milyon dolarlık rüşvet itirafı
Başlık ResmiUyuşturucu-fuhuş operasyonunda skandallar zinciri: Yeni Partili vekilden 5 milyon dolarlık rüşvet itirafı

Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’le mesajları ortaya çıktı. Mesajlarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği yer aldı. Ayrıca yazışmalarda siyasetçi ve bürokratlara “fuhuş amaçlı” pazarlamalara kadar detaylar da bulunuyor.

Kaydet
|

Ankara’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının 4. dalgasında gözaltına alınan şüpheli Arda Birinci’nin telefon ve diğer dijital materyalleri incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre dijital incelemelerde Birinci’nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle gerçekleştirdiği yazışmalara ulaşıldı.

YENİ PARTİ VEKİLİNDEN 5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET PARASI

Dijital incelemede öne çıkan kayıtların başında, güncel TBMM kayıtlarında Yeni Parti Antalya Milletvekili olarak yer alan Mustafa Erdem’le gerçekleştirildiği belirtilen yazışmalar geliyor.

Birinci’nin telefonunda yer alan bazı mesajlarda Erdem’e doğrudan hitap edildiği, Muhittin Böcek lehine yürütülmek istendiği belirtilen bir süreç ile 5 milyon dolarlık ödeme meselesinin birlikte konuşulduğu görülüyor. Soruşturma kapsamında incelenen mesajların içeriğine göre 5 milyon dolarlık paranın, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde sonuç alınmasına yönelik “iş takibi” amacıyla verildiği ileri sürülüyor.

Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı ve bunun ardından 5 milyon doların geri verilmesinin gündeme geldiği, para iadesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtiliyor.

Mesajlardan birinde Mustafa Erdem’e hitaben, “Sayın vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için...” ifadesinin kullanıldığı görülüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma: 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
GÜNDEM

"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma: 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

YENİ PARTİ'Lİ ERDEM'E 5 MİLYON DOLAR, NASIL VE HANGİ AMAÇLA VERİLDİ?

Aynı mesaj trafiğinde Murat Etöz’ün de adının geçtiği, 5 milyon dolarlık paranın akıbetinin ve iadesinin tartışıldığı belirtiliyor. Konunun parti yönetimine ve medyaya taşınacağı yönünde ifadelerin de mesajlara yansıdığı kaydediliyor.

Adli makamların; paranın kim tarafından temin edildiği, kime veya kimlere ulaştırıldığı, Mustafa Erdem ve Murat Etöz’ün bu süreçteki konumlarının ne olduğu, Adli Tıp’ta herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığı ve işin gerçekleştirilememesi sonrasında bir iade yapılıp yapılmadığını mali kayıtlar, HTS verileri ve dijital materyaller üzerinden araştırması bekleniyor.

Mustafa Erdem
Başlık ResmiMustafa Erdem

KUMAR OYNADIKLARINA DAİR MESAJLAR BULUNDU

Birinci’nin telefonunda bulunduğu belirtilen “Bacanaklar” isimli WhatsApp grubundaki başka yazışmalarda da Mustafa Erdem ismi yer alıyor. 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmada, telefonda “Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil” şeklinde kayıtlı hesaptan “Biz kumara gidiyoruz” mesajının gönderildiği görülüyor.

Mesajın ardından grup içerisinde üzerinde poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı, konuşmanın devamında “5000 söyle geliyorum” ve “Seviliyorsunuz gençler” ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor. Mustafa Erdem hâlen Yeni Parti Antalya Milletvekili. “CHP Antalya Vekil” ifadesi ise dijital materyalde telefon rehberinde kayıtlı olan isimden kaynaklanıyor.

Birinci’nin telefonundan çıktığı belirtilen başka bir yazışmada da kumar ve borçlanmaya ilişkin ifadeler bulunuyor. Konuşmada “Oğuz’un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer.” mesajının ardından “Çok mu verdin?” sorusuna “Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım.” cevabının verildiği görülüyor. Konuşmanın devamında ise “Abi yalnız oynama artık” ve “Mekân değiştirelim biraz” ifadeleri yer alıyor.

Uyuşturucu-fuhuş operasyonunda skandallar zinciri: Yeni Partili vekilden 5 milyon dolarlık rüşvet itirafı
Başlık ResmiUyuşturucu-fuhuş operasyonunda skandallar zinciri: Yeni Partili vekilden 5 milyon dolarlık rüşvet itirafı

ARDA BİRİNCİ’NİN AYHAN BORA KAPLAN VE CENGİZ HALİÇ’LE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Birinci’nin dijital materyallerinin incelenmesinde dikkat çeken bir başka bulgu ise Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç’le çekilmiş fotoğraflar oldu.

Ele geçirilen görüntülerde Arda Birinci’nin, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç’le samimi şekilde birlikte görüntülendiği görülüyor.

Fotoğraflarda Birinci’nin Kaplan ve Haliç’le yakın pozlar vermesi, soruşturma kapsamında Birinci’nin çevresi ve irtibatlarının da ayrıca incelenmesini gündeme getirdi. Görüntülerin hangi tarihte ve nerede çekildiği ile Birinci’nin Kaplan ve Haliç’le ilişkisinin niteliğinin dijital incelemeler ve diğer soruşturma delilleriyle araştırılması bekleniyor.

SİYASETÇİLER VE KAMU GÖREVLİLERİYLE İRTİBATLAR İNCELENİYOR

Dijital materyallerde adı geçen isimlerden biri de Murat Etöz oldu. Soruşturma kapsamında paylaşılan bilgiye göre Etöz, son operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Etöz’ün özellikle Mustafa Erdem’le bağlantılı mesajlarda geçen 5 milyon dolarlık para meselesindeki konumu ile soruşturmanın diğer şüphelileriyle ilişkileri inceleniyor.

Dijital materyallerde Birinci’nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle yaptığı başka yazışmalar da tespit edildi.

İncelenen mesajlarda şüphelinin bazı kişilerle kadınlar konusunda irtibat kurduğu ve kadın teminine aracılık edildiğine yönelik görüşmeler bulunduğu belirtiliyor. Yazışmaların kimlerle, hangi tarihlerde ve hangi kapsamda gerçekleştirildiğine ilişkin inceleme sürüyor.

Uyuşturucu-fuhuş operasyonunda skandallar zinciri: Yeni Partili vekilden 5 milyon dolarlık rüşvet itirafı
Başlık ResmiUyuşturucu-fuhuş operasyonunda skandallar zinciri: Yeni Partili vekilden 5 milyon dolarlık rüşvet itirafı

DİJİTAL MATERYALLERLE MALİ TRAFİK İNCELEMESİ YAPILIYOR

Soruşturmada bundan sonraki aşamada özellikle Mustafa Erdem’le gerçekleştirildiği belirtilen yazışmaların tüm dijital ve mali unsurlarıyla incelenmesi bekleniyor.

Muhittin Böcek lehine Adli Tıp’ta iş takibi yapıldığı iddiası, mesajlarda geçen 5 milyon doların kaynağı ve akıbeti, işin sonuçlandırılamaması üzerine gündeme geldiği belirtilen para iadesi ile Mustafa Erdem ve Murat Etöz arasındaki irtibatların ayrı ayrı araştırılacağı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Arda Birinci’nin Ayhan Bora Kaplan ve Cengiz Haliç’le görüntülerinin hangi döneme ait olduğu, taraflar arasındaki irtibatın niteliği ve bu ilişkinin soruşturma kapsamındaki diğer kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı da inceleme konusu olacak.

Telefon trafiği, mesaj kayıtları, banka hareketleri ve varsa üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin karşılaştırılmasıyla yazışmalarda tespit edilen konuların arka planının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
986 bin TL yok oldu: 1 milyon 13.700 liraya düştü
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
Türkiye-Fransa maçı sonrası manşetlerde 2 isim var
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
Yedi şirketin tüm alım satım kayıtları istendi
KİLOSU 900 BİN TL!
KİLOSU 900 BİN TL!
"Kayseri'de yetişmez" dediler, kimseyi dinlemedi
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Buruk'tan ilk 11 için 3 kritik karar birden
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
Danışmanı kodları açıkta bıraktı, gizli sistem ifşa oldu
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
Habersiz tahliye edene kötü haber: ‘6 aylık kira’ detayı
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
'İSRAİL, ANKARA'DAN KORKAR'
Yunan muhalefetinden ezber bozan Türkiye çağrısı!
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
İŞÇİYE KÜFRETTİ, KARAR ÇIKTI
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Muhammed Salah için
Salah için "suni çim" önlemi: Kritik maçta yok
Kaydet
Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı
Tanesi 2 bin 600 liradan alıcı buluyor! Yün yorganlara ilgi arttı
Kaydet
Atina'daki bina patlamasında bilanço ağırlaştı: 4 kişinin cesedine ulaşıldı
Atina'daki bina patlamasında bilanço ağırlaştı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.