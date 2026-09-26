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Spor

ÖZEL│Fransızlar, Türkiye maçını değerlendirdi: Montella taktiksel savaşı kaybetmedi!

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ÖZEL│Fransızlar, Türkiye maçını değerlendirdi: Montella taktiksel savaşı kaybetmedi!
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca sahada dirençli bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 54. dakikada Kylian Mbappe’nin golüne engel olamayarak turnuvaya puansız başladı. Fransız futbol muhabirleri, dün geceki çekişmeli oyun sonrası Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, millilerimizin dikkat çeken performansıyla kalan maçlar için ümit verdiğini vurguladı.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Kısa süren Dünya Kupası macerası sonrası yeni hedeflerle yola çıkan A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk maçında FIFA Dünya Sıralaması’nda 3'üncü sırada bulunan Fransa’ya 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Ay-yıldızlılar, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu’nun yokluğunda mücadeleyi sonuna kadar bırakmayarak kalan maçlar için umut verdi. Karşılaşmayı yakından takip eden Fransız gazeteciler, her iki takımla ilgili değerlendirmelerini Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“DİRENCİ KIRMAKTA ZORLANDI”

İlk olarak karşılaşmada öne çıkan anlara değinen ‘But! Football Club’ muhabiri Alexandre Corboz, “Fransa, Türkiye'nin direncini kırmakta çok zorlandı. Türkiye'nin savunması disiplinli ve akıllıydı; düzenli olarak Mbappé ve Olise'ye iki kişiyle baskı uyguladılar. Fransa, oyun kurulumu sırasındaki bir hatanın ardından nihayet golü buldu ancak o ana kadar Türkiye tamamen maçın içindeydi. Kötü saha zemini de Fransa'nın teknik oyuncularının işini zorlaştırdı. Benim için Arda Güler, karşılaşmada öne çıkan oyuncuydu. Fransa'ya ciddi sorunlar yaşattığı için sürekli hedef alınıyor ve kendisine faul yapılıyordu. Bu performansa bakarak, Türkiye'nin grubu sonuncu bitireceğini sanmıyorum.” dedi.

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“FRANSA OLDUKÇA VASATTI”

Fransa’nın maçtaki performansını değerlendiren Corboz, “Fransa oyunu domine etmekten ziyade verimli oynayarak kazandı. Sadece üç antrenman ve yeni bir sistemle Zidane'ın takımını değerlendirmek için henüz çok erken. Kaleci Mike Maignan, skor 0-0'ken yaptığı kritik kurtarışlarla hayati bir rol oynadı. Bunun dışında, Fransa'nın oldukça vasat olduğunu düşündüm. Mbappe, gol attı ancak harika bir maç çıkaramadı. Dembélé, Cherki ve Olise ise kayda değer bir etki oluşturmakta zorlandı. Fransa istediği sonucu aldı ancak hâlâ geliştirilmesi gereken pek çok şey var.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“BERABERLİK ŞAŞIRTMAZDI”

Skorun adaleti hakkında düşüncesini açıklayan Fransız gazeteci, şöyle devam etti: “Türkiye'nin kaybetmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. On kişi kalmalarına rağmen mücadele etmeye ve Fransa'ya zor anlar yaşatmaya devam ettiler. 0-0 veya 1-1'lik bir sonuç beni şaşırtmazdı. Fransa'da endişeden çok merak hakimdi. 14 yıllık Didier Deschamps döneminin ardından insanlar farklı bir şeyler görmek istiyordu ve Zidane kesinlikle bunu sağladı: Orta sahada Cherki, solda Mbappé, sağ açıkta Olise ve sol bekte Truffert. Fikirler ortada ancak takımın gelişmek için hala zamana ihtiyacı var.”

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“SATRANÇ MAÇINA BENZİYORDU”

Teknik direktörler Montella ve Zidane arasındaki taktiksel mücadeleye vurgu yapan meslektaşımız, şunları ekledi:
İki teknik adam arasındaki mücadele, tıpkı 1990'ların Serie A tarzında bir satranç karşılaşmasını andırıyordu; kendi oyununu kabul ettirmekten ziyade rakibi durdurmaya odaklı bir anlayış hakimdi. Her iki taraf da boşlukları kapatmaya, tehditleri etkisiz hale getirmeye ve hata beklemeye odaklanmıştı. Montella, taktiksel savaşı aslında kaybetmedi. Türkiye, iyi savunma yaptı ancak sonunda bireysel bir hatanın bedelini ödedi. Montella’nın geleceği halihazırda baskı altındaysa bile bu mağlubiyet tek başına bardağı taşıran son damla olmamalı. Zidane için ise bu sadece olumlu bir başlangıçtı. Takımı hakkında bir yargıya varmak için henüz çok erken ancak artık cebinde bir galibiyet ve takımı inşa etmek için önünde zaman var. O, aynı zamanda 1994'teki Aimé Jacquet'den bu yana Les Bleus'nün (Maviler'in) başında çıktığı ilk maçını kazanan ilk Fransa teknik direktörü oldu.”

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“ZIDANE’IN DÜZENİNİ BOZDULAR”

Milli Takımımızın maça çok iyi başladığını belirten bir diğer Fransız gazeteci Julien Alcaras ise uygulanan taktiğin takımlarını kilitlediğini ifade ederek, "Türkiye, bence iyi bir maç çıkardı. Fransız takımını durdurmak için uyguladıkları alçak blok savunması oldukça ilgi çekiciydi. Bunun Zinedine Zidane'ın takımının düzenini gerçekten bozduğunu görebiliyoruz çünkü ne Dembele'yi ne de Olise'yi topla buluşturabildiler. Türklerin agresif ve hücumcu olduğunu gördük" dedi.

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“ARDA İLGİNÇ VE ÖZEL BİR OYUNCU”

Ay-yıldızlı ekibimizde dikkat çeken oyunculara değinen Alcaras, "Savunmacılarımızı epey zorlayan presiyle Barış Alper Yılmaz’ı çok ilgi çekici buldum. Ayrıca her durumdan bir şekilde sıyrılmayı başaran Arda Güler, gerçekten ilginç ve özel bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“MAIGNAN BİZİ AYAKTA TUTTU”

Fransa'nın çok fazla şut şansı bulamamasına rağmen yakaladığı nadir fırsatı gole çevirmesinin altını çizen Fransız gazeteci, sahanın yıldızlarını da şu sözlerle özetledi: "Mbappé, attığı golle açıkça katkı sağladı. Onun sakatlığı maçın önemli anlarından biriydi çünkü çıkışıyla sistem değişti ve etkinliğimiz azaldı. Savunmada belirleyici rol oynayan Upamecano ve gerekli kurtarışları yapan kaleci Maignan bizi ayakta tuttu. Orta sahada ise epey zorlandık. Benim için maçın Fransız yıldızları Olise, Mbappé, Maignan ve Koundé idi."

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“BERABERLİĞİ HAK EDİYORDU”

Alınan sonucun iki takım için de güven verici olduğunu söyleyen meslektaşımız, maçın hakkının beraberlik olduğunu itiraf ederek şöyle konuştu: "Türkiye, bence mağlubiyetten çok beraberliği kesinlikle hak etti. Maç berabere bitseydi bu bir skandal olmazdı. Dünya Kupası yarı finalisti Fransa'ya karşı böyle oynamak Türkiye için memnun edici. Vincenzo Montella'nın geleceğinin bu maçla tehlikeye girdiğini düşünmüyorum. O, bir proje oluşturuyor ve Fransa'ya 1-0 yenildi diye geleceğinin şüpheye düşmesi Türkiye adına büyük bir hata olur."

ÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi
Başlık ResmiÖZEL| Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi: Montella aslında kaybetmedi

“ZIDANE DAHA STRESLİYDİ”

Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk maçı olmasına da değinen Alcaras, "Fransız oyuncuların üzerinde rakipten ziyade yeni sistemin getirdiği bir baskı vardı ama sahada uyumlulardı. Bana kalırsa Zidane, oyunculardan daha stresliydi. Türkiye'de galibiyetle başlamak basit bir şey değil ancak oyun anlamında biraz hayal kırıklığı var. Bir 'Zidane etkisi' ve yenilenme bekliyorduk. Sistem yeni ama oynanan oyun pek değişmedi ve izlemek pek keyif vermiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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