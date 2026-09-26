Gaziantep'de bir işletmede 2 kamyon bozuk cips ve şekerleme yakalandı

Gaziantep'te ekiplerin bir işletmede yaptığı denetimde 2 kamyon dolusu son kullanma tarihi değiştirilmiş ve bozulmuş cips ve şekerleme ele geçirildi. İşletmeye ceza kesilirken gıda ürünlerine de el konuldu.

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Gaziantep'te zabıta ekipleri tarafından bir gıda işletmesine yönelik denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, değiştirilmiş ve bozulmuş cips ile yumuşak şekerleme bulundu. Ürünlere el konulurken işletmeye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gıda denetimi gerçekleştirildi. Şehirde bir gıda işletmesine yönelik denetimlerde son kullanma tarihinin değiştirildiği, gerçeğe aykırı tarih basıldığı ve bozulduğu belirlenen çok miktarda cips ile yumuşak şekerleme yakalandı.

Gaziantepde bir işletmede 2 kamyon bozuk cips ve şekerleme yakalandı

Denetim sonucunda gıda işletmesine ceza kesilirken ele geçirilen yaklaşık 2 kamyon dolusu bozuk, tarihi değiştirilmiş ve tarihi geçmiş ürüne el konuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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