2,5 milyon TL bandından satılan elektrikli otomobiller

Elektrikli otomobil seçenekleri Türkiye’de hızla çoğalırken 2,5 milyon TL civarındaki bütçeyle şehir otomobillerinden uzun menzilli SUV’lara kadar farklı modeller satın alınabiliyor. İşte güncel fiyatlara göre 2,5 milyon TL bandında satılan elektrikli otomobiller ve öne çıkan özellikleri.

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Türkiye’de elektrikli otomobil almak isteyenlerin en fazla araştırdığı fiyat aralıklarından biri 2,5 milyon TL bandı oldu. Bu bütçede kompakt hatchback modellerin yanı sıra aile kullanımına uygun SUV’lar, sedanlar ve daha yüksek donanımlı seçenekler bulunuyor.

Markaların düzenlediği kampanyalar, takas destekleri ve kredi fırsatları model fiyatlarını kısa süre içinde değiştirebildiği için liste fiyatı 2,5 milyon TL’nin biraz üzerinde olan bazı otomobiller de dönemsel indirimlerle bu aralığa girebiliyor.

Satın alma kararında yalnızca fiyatı değil, menzil, batarya kapasitesi, şarj hızı, motor gücü, donanım seviyesi ve Türkiye’deki servis ağını da dikkate almak gerekiyor.

İşte Türkiye’de resmi olarak satılan ve fiyatı yaklaşık 2,5 milyon TL seviyesinde bulunan elektrikli otomobillerin güncel fiyatları ve temel teknik özellikleri… (Markalar harf sırasına göre düzenlendi)

Citroen e-C5 Aircross

CITROËN Ë-C5 AİRCROSS

Citroen e-C5 Aircross, geniş iç mekanı ve konfor odaklı süspansiyon yapısıyla aile kullanımına yönelik elektrikli SUV seçenekleri arasında yer alıyor. STLA Medium platformu üzerine geliştirilen model, Türkiye’de 210 HP gücündeki elektrik motoru ve 73 kWh batarya paketiyle satılıyor.

Motor gücü: 210 HP

210 HP Batarya kapasitesi: 73 kWh

73 kWh Ortalama menzil: 502 kilometre WLTP

502 kilometre WLTP Şehir içi menzil: 640 kilometreye kadar

640 kilometreye kadar DC şarj gücü: 160 kW

160 kW Hızlı şarj: Yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 30 dakika

Yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 30 dakika AC şarj: 11 kW Wallbox ile yüzde 20’den yüzde 80’e 4 saat 30 dakika

11 kW Wallbox ile yüzde 20’den yüzde 80’e 4 saat 30 dakika Bagaj hacmi: 565 litre

565 litre Donanım: Plus

Plus Fiyat: 2.430.000 TL

Isı pompasının standart olarak sunulduğu e-C5 Aircross’ta 13 inç dikey multimedya ekranı, Advanced Comfort koltuklar yer alıyor.

Ford Explorer Premium

FORD EXPLORER PREMİUM 125 KW

Ford Explorer Premium; geniş kabini, arkadan itişli yapısı ve Volkswagen Grubu’nun MEB platformunu kullanan altyapısıyla aile kullanımına yönelik elektrikli SUV seçenekleri arasında bulunuyor.

Motor gücü: 125 kW – 170 HP

125 kW – 170 HP Maksimum tork: 310 Nm

310 Nm Batarya kapasitesi: 52 kWh kullanılabilir

52 kWh kullanılabilir Ortalama menzil: 356 kilometre WLTP

356 kilometre WLTP Şehir içi menzil: 496 kilometreye kadar

496 kilometreye kadar Hızlı şarj: Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 25 dakika

Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 25 dakika Çekiş sistemi: Arkadan itiş

Arkadan itiş 0-100 km/s: 8,7 saniye

8,7 saniye Azami hız: 160 km/s

160 km/s Fiyat: 2.457.300 TL

Premium donanım seviyesinde elektrikli bagaj kapağı, Matrix LED farlar, 360 derece çevre görüş sistemi ve gelişmiş sürüş destek teknolojileri gibi özellikler sunuluyor.

Puma Gen-E

FORD PUMA GEN-E PREMİUM

Puma Gen-E, Ford’un kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu. Önden çekişli otomobil, özellikle şehir içi kullanım, düşük enerji tüketimi ve geniş yükleme alanıyla öne çıkıyor.

Motor gücü: 124 kW – 168 HP

124 kW – 168 HP Maksimum tork: 290 Nm

290 Nm Kullanılabilir batarya kapasitesi: Yaklaşık 43,6 kWh

Yaklaşık 43,6 kWh Ortalama menzil: 353 kilometre WLTP

353 kilometre WLTP Şehir içi menzil: 494 kilometreye kadar

494 kilometreye kadar Hızlı şarj: Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 23,2 dakika

Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 23,2 dakika Ortalama tüketim: 14,2 kWh/100 kilometre

14,2 kWh/100 kilometre Yükleme kapasitesi: GigaBox dâhil 566 litre

GigaBox dâhil 566 litre Çekiş sistemi: Önden çekiş

Önden çekiş Fiyat: 2.421.700 TL

Premium donanımda 19 inç jantlar, 12,8 inç gösterge paneli, 12 inç multimedya sistem, B&O ses sistemi, Matrix LED farlar, akıllı bagaj kapağı ve 360 derece kamera bulunuyor.

Torres EVX

KGM TORRES EVX 4X2

Torres EVX, geleneksel SUV tasarımını tamamen elektrikli güç sistemiyle birleştiriyor. Geniş bagajı, LFP hücreli Blade bataryası ve uzun batarya garantisi modelin öne çıkan özellikleri arasında.

Motor gücü: 152,2 kW – 207 HP

152,2 kW – 207 HP Maksimum tork: 339 Nm

339 Nm Batarya kapasitesi: 80,6 kWh

80,6 kWh Ortalama menzil: 462 kilometre WLTP

462 kilometre WLTP Şehir içi menzil: 635 kilometreye kadar

635 kilometreye kadar Hızlı şarj: Yaklaşık 28 dakika

Yaklaşık 28 dakika Çekiş sistemi: Önden çekiş

Önden çekiş 0-100 km/s: 8,1 saniye

8,1 saniye Azami hız: 175 km/s

175 km/s Bagaj hacmi: 839 litre

839 litre Fiyat: 2.474.830 TL

Torres EVX, V2L Desteği desteğiyle elektrikli aletlerinize enerji sağlayabiliyor.

Kia EV3

KİA EV3 COOL LONG RANGE VE ELEGANCE LONG RANGE

Kia EV3’ün Cool Long Range, Elegance Long Range, Elegance Comfort ve Prestige versiyonları 4,4 ila 4,5 milyon TL arasında fiyata sahip. Seçenekler arasındaki fark motor veya performans olarak değil donanım olarak değişiyor.

Motor gücü: 150 kW – 204 HP

150 kW – 204 HP Maksimum tork: 283 Nm

283 Nm Batarya kapasitesi: 81,4 kWh

81,4 kWh Ortalama menzil: 604 kilometre WLTP

604 kilometre WLTP Şehir içi menzil: 772 kilometreye kadar

772 kilometreye kadar Maksimum DC şarj gücü: 128 kW

128 kW Hızlı şarj: Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 31 dakika

Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 31 dakika Çekiş sistemi: Önden çekiş

Önden çekiş Bagaj hacmi: Arkada 460, önde 25 litre

Arkada 460, önde 25 litre Fiyat: 2.399.000 TL - 2.485.000 TL

Isı pompasının sunulması, özellikle kış koşullarında kabin ısıtmasının batarya üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Modelde 12,3 inç gösterge ekranı, 12,3 inç multimedya ekranı ve 5,3 inç klima kontrol ekranından oluşan üç ekranlı bir kokpit bulunuyor.

Opel Grandland

OPEL GRANDLAND ELEKTRİK

Yeni Grandland Elektrik, Stellantis’in STLA Medium platformu üzerine geliştirilen geniş bir aile SUV’si.

Motor gücü: 157 kW – 210 HP

157 kW – 210 HP Maksimum tork: 345 Nm

345 Nm Kullanılabilir batarya kapasitesi: 73 kWh

73 kWh Ortalama menzil: 504 kilometre WLTP

504 kilometre WLTP Şehir içi menzil: 623 kilometreye kadar

623 kilometreye kadar DC şarj gücü: 160 kW’a kadar

160 kW’a kadar Hızlı şarj: Yüzde 20’den yüzde 80’e 30 dakikadan kısa süre

Yüzde 20’den yüzde 80’e 30 dakikadan kısa süre Çekiş sistemi: Önden çekiş

Önden çekiş 0-100 km/s: 9 saniye

9 saniye Azami hız: 170 km/s

170 km/s Donanım: Edition

Edition Fiyat: 2.485.000 TL

Edition, Grandland ailesinin giriş donanım seviyesini oluşturuyor.

Renault Megane E-Tech

RENAULT MEGANE E-TECH

Megane E-Tech Techno EV60, kompakt hatchback ile crossover sınıfları arasında konumlanan tamamen elektrikli bir model. Techno EV60 versiyonu, 60 kWh bataryayı önde bulunan elektrik motoruyla birleştiriyor.

Motor gücü: 160 kW – 220 HP

160 kW – 220 HP Batarya kapasitesi: 60 kWh

60 kWh Ortalama menzil: 468 kilometre WLTP

468 kilometre WLTP Otoyol menzili: Yaklaşık 300 kilometreye kadar

Yaklaşık 300 kilometreye kadar Maksimum DC şarj gücü: 130 kW

130 kW Hızlı şarj: Yüzde 15’ten yüzde 80’e yaklaşık 32 dakika

Yüzde 15’ten yüzde 80’e yaklaşık 32 dakika AC şarj: 11 kW’a kadar

11 kW’a kadar Çekiş sistemi: Önden çekiş

Önden çekiş 0-100 km/s: 7,4 saniye

7,4 saniye Fiyat: 2.386.000 TL

Google hizmetlerinin entegre edildiği OpenR Link multimedya sistemi, dört kademeli rejeneratif frenleme ve tek pedal sürüş özelliği modelin öne çıkan teknolojileri arasında.

Skoda Elroq 60 e-Prestige

SKODA ELROQ 60 E-PRESTİGE

Elroq 60 e-Prestige, Skoda’nın kompakt elektrikli SUV sınıfındaki seçeneklerinden biri. Modelin güncel Türkiye versiyonu, önceki 150 kW’lık Elroq 60’tan farklı olarak 140 kW güç üreten motor ve LFP batarya kullanıyor.

Motor gücü: 140 kW – 190 HP

140 kW – 190 HP Maksimum tork: 350 Nm

350 Nm Batarya kapasitesi: 61 kWh

61 kWh Batarya türü: LFP

LFP Ortalama menzil: 445 kilometre WLTP

445 kilometre WLTP Şehir içi menzil: 580 kilometreye kadar

580 kilometreye kadar Maksimum DC şarj gücü: 105 kW

105 kW Hızlı şarj: Yüzde 10’dan yüzde 80’e 26 dakika

Yüzde 10’dan yüzde 80’e 26 dakika AC şarj: 11 kW ile 6 saat 30 dakika

11 kW ile 6 saat 30 dakika Çekiş sistemi: Arkadan itiş

Arkadan itiş 0-100 km/s: 8,5 saniye

8,5 saniye Fiyat: 2.481.600 TL

Isı pompası standart olarak sunulan Elroq 60’ta 5 inç gösterge paneli, 13 inç bilgi eğlence sistemi de standart donanım. Modelde 470 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.

Tesla Model Y

TESLA MODEL Y ARKADAN ÇEKİŞ

Model Y Arkadan Çekiş, Tesla’nın Türkiye’deki en ulaşılabilir SUV seçeneğini oluşturuyor. Güncel versiyon, verimlilik odaklı tek motorlu güç sistemi ve 534 kilometrelik WLTP menziliyle listeleniyor.

Motor gücü: 159 kW – yaklaşık 213 HP

159 kW – yaklaşık 213 HP Ortalama menzil: 534 kilometre WLTP

534 kilometre WLTP Çekiş sistemi: Arkadan itiş

Arkadan itiş 0-100 km/s: 7,8 saniye

7,8 saniye Azami hız: 201 km/s

201 km/s 15 dakikalık hızlı şarj: 254 kilometreye kadar menzil

254 kilometreye kadar menzil Fiyat: 2.474.985 TL

Tesla, Model Y’nin batarya kapasitesini ve maksimum DC şarj gücünü Türkiye konfigüratöründe açıklamıyor.

Togg T10F

TOGG T10F V2 RWD UZUN MENZİL

T10F, Togg’un aerodinamik fastback gövdeye sahip ikinci modeli. V2 RWD Uzun Menzil, T10X ile aynı kapasiteli bataryayı kullanmasına rağmen daha düşük hava direnci sayesinde daha uzun menzil sunuyor.

Motor gücü: 160 kW – 218 HP

160 kW – 218 HP Maksimum tork: 350 Nm

350 Nm Batarya kapasitesi: 89,6 kWh

89,6 kWh Ortalama menzil: 623 kilometre WLTP

623 kilometre WLTP Maksimum DC şarj gücü: 180 kW

180 kW Hızlı şarj: Yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 26,5 dakika

Yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 26,5 dakika Çekiş sistemi: Arkadan itiş

Arkadan itiş 0-100 km/s: 8 saniye

8 saniye Sürtünme katsayısı: 0,24 Cd

0,24 Cd Fiyat: 2.370.930 TL

V2 donanımında 12 inç gösterge ve 29 inç multimedya ekranı ile toplamda uçtan uca 41 inçlik ekran yerleşimi, elektrikli ve hafızalı koltuklar ile gelişmiş sürüş destek sistemleri, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı bulunuyor. T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden beş yıldız aldı.

Togg T10X

TOGG T10X V2 RWD UZUN MENZİL

T10X V2 RWD Uzun Menzil, geniş iç mekânı ve yüksek oturma pozisyonuyla aile kullanımına yönelik tamamen elektrikli bir SUV. T10F ile aynı batarya ve motoru kullanmasına karşın daha yüksek gövdesi nedeniyle menzili daha düşük.

Motor gücü: 160 kW – 218 HP

160 kW – 218 HP Maksimum tork: 350 Nm

350 Nm Batarya kapasitesi: 88,5 kWh

88,5 kWh Ortalama menzil: 523 kilometre WLTP

523 kilometre WLTP Maksimum DC şarj gücü: 180 kW

180 kW Hızlı şarj: Yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 26,5 dakika

Yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 26,5 dakika Çekiş sistemi: Arkadan itiş

Arkadan itiş 0-100 km/s: 8 saniye

8 saniye Fiyat: 2.411.000 TL

V2 donanım seviyesinde Togg T10F’te olduğu gibi yine 41 inçlik devasa ekran, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, ön ve arka koltuk ısıtma, elektrikli bagaj kapağı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuluyor. T10X de T10F gibi Euro NCAP testlerinden beş yıldız aldı.

Volvo EX30 P4 Long Range

VOLVO EX30 ULTRA P4 LONG RANGE

Volvo EX30 P4 Long Range’in güncel versiyonu, eski 200 kW gücündeki Single Motor Extended Range modeliyle karıştırılmamalı. Türkiye’de 2027 model yılı için listelenen P4 Long Range, 150 kW gücünde yeni bir arkadan itişli güç sistemine sahip.

Motor gücü: 150 kW – 204 HP

150 kW – 204 HP Maksimum tork: 343 Nm

343 Nm Batarya kapasitesi: 69 kWh nominal

69 kWh nominal Ortalama menzil: 475 kilometre WLTP

475 kilometre WLTP Maksimum DC şarj gücü: 175 kW

175 kW Hızlı şarj: Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 27 dakika

Yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 27 dakika AC şarj: Üç fazlı sistemle yaklaşık 8 saat

Üç fazlı sistemle yaklaşık 8 saat Çekiş sistemi: Arkadan itiş

Arkadan itiş 0-100 km/s: 6,5 saniye

6,5 saniye Azami hız: 180 km/s

180 km/s Fiyat: 2.485.390 TL

Ultra donanım seviyesi panoramik cam tavan, gelişmiş park sistemleri ve zengin konfor ekipmanlarıyla ürün gamının üst basamağında yer alıyor.

Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL Renualt Megane E-Tech Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL Ford Puma GEN-E Premium 2.421.700 TL Citroen e-C5 Aircross 115 kW Plus 2.430.000 TL Kia EV3 - 150 kW Elegance Cool Long Range 2.450.000 TL Ford Explorer Premium 125 kW 2.457.300 TL KGM Torres EVX 4x2 2.474.830 TL Tesla Model Y Arkadan çekiş 2.474.985 TL Skoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS 2.481.600 TL Opel Grandland 157 kW Edition 2.485.000 TL VolvoEX30 Ultra, P4 Long Range 2.485.390 TL

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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