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T-Otomobil

47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı

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47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı
Başlık Resmi47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı

İngiltere’de gerçekleştirilen 47,4 milyon araç muayenesini (MOT testi) inceleyen araştırma, elektrikli otomobillerin yaklaşık 100 bin kilometreden sonra benzinli ve dizel modellere göre daha düşük muayene kusur oranına sahip olduğunu gösterdi.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Elektrikli otomobillerin yüksek kilometrede benzinli araçlardan daha hızlı yıprandığı yönündeki yaygın görüş, İngiltere’de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmayla sorgulanmaya başladı.
İngiliz Araç Kiralama ve Leasing Birliği BVRLA tarafından yaptırılan, bağımsız ulaşım araştırma kuruluşu New AutoMotive tarafından hazırlanan çalışmada 47,4 milyon yıllık MOT muayenesi incelendi. Araştırmacılar ayrıca araçların yıllar içerisindeki durumunu takip edebilmek için 141,4 milyon araca ait toplam 863 milyon geçmiş muayene kaydından yararlandı.

Sonuçlar, düşük kilometrelerde elektrikli ve benzinli otomobiller arasında büyük bir dayanıklılık farkı bulunmadığını gösteriyor. Ancak kilometre yükseldikçe benzinli ve dizel araçların muayeneden kalma oranı artarken elektrikli otomobillerdeki oran yaklaşık yüzde 16 seviyesinde sabitleniyor.

İLK BAKIŞTAKİ BÜYÜK FARK YAŞ ORTALAMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Ham verilerde elektrikli otomobillerin yüzde 13,5’i MOT muayenesinden kalırken bu oran benzinli modellerde yüzde 21,4, dizellerde ise yüzde 24,1 olarak ölçüldü. Hibrit araçlarda kaydedilen oran yüzde 11,8 oldu.

47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı
Başlık Resmi47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı

Fakat muayeneye giren elektrikli araçların ortalama yaşı 4,6 iken benzinli otomobillerde bu değer 10,4, dizellerde ise 11,2 yıla ulaşıyor.

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Başka bir ifadeyle ham verilerde yeni elektrikli otomobiller, kendilerinden yaklaşık altı yıl daha yaşlı içten yanmalı araçlarla karşılaştırılıyor. Araştırma bu nedenle yalnızca genel muayene sonuçlarına değil, aynı yaştaki ve aynı kilometredeki otomobillere odaklanıyor.

Araçlar sadece yaşlarına göre karşılaştırıldığında elektriklilerin ilk yıllarda benzinli modellerden 1,6 ila 2,3 puan daha yüksek başarısızlık oranına sahip olduğu görülüyor. Bunun temel nedenlerinden biri elektrikli araçların daha yoğun kullanılması.

Elektrikli otomobiller üç yaşındaki ilk MOT muayenesine ortalama 43 bin 570 kilometreyle giriyor. Aynı yaştaki benzinli modellerde ise kilometre yaklaşık 32 bin 990 seviyesinde kalıyor. Elektriklilerin ilk üç yılda ortalama yüzde 32 daha fazla yol yaptığı görülüyor.

47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı
Başlık Resmi47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı

FARK YAKLAŞIK 100 BİN KİLOMETREDEN SONRA AÇILIYOR

Yaş ve kilometre birlikte hesaba katıldığında dayanıklılık tablosu değişiyor. Yaklaşık 32 bin kilometrenin altındaki araçlarda elektriklilerin başarısızlık oranı yüzde 8,7, benzinlilerin oranı ise yüzde 8 olarak ölçülüyor.

32 bin ile 64 bin kilometre arasında oranlar birbirine daha da yaklaşıyor. Elektrikli otomobillerin yüzde 12’si, benzinli araçların ise yüzde 11,7’si muayeneden kalıyor.

Elektrikli modeller 64 bin kilometreden itibaren avantaj sağlamaya başlıyor. Yaklaşık 64 bin-97 bin kilometre aralığında elektriklilerin başarısızlık oranı yüzde 14,1’de kalırken benzinli otomobillerde yüzde 15,5’e yükseliyor.

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145 bin ile 193 bin kilometre arasındaki üç ila sekiz yaşındaki otomobillerde elektriklilerin yüzde 16,5’i muayeneden kalıyor. Aynı yaş ve kilometredeki benzinli araçlarda bu oran yüzde 22,1, dizellerde ise yüzde 21,2 olarak ölçülüyor. Böylece yüksek kilometreli elektrikli otomobiller, benzinli modellere göre yaklaşık yüzde 25 daha düşük başarısızlık oranına ulaşıyor.

193 bin kilometrenin üzerinde fark daha da büyüyor. Elektrikli otomobillerin muayeneden kalma oranı yüzde 16’da kalırken benzinli araçlarda yüzde 23,5’e, dizellerde ise yüzde 22,8’e çıkıyor.

47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı
Başlık Resmi47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı

ELEKTRİKLİLERİN ZAYIF NOKTASI LASTİKLER

Araştırma elektrikli otomobillerin her alanda daha sorunsuz olduğunu göstermiyor. En belirgin dezavantaj lastiklerde ortaya çıkıyor.

Elektrikli araçlarda benzinli modellere göre yaklaşık 1,8 kat daha fazla lastik kusuru tespit edildi. Bataryanın getirdiği ek ağırlık ve elektrik motorlarının düşük hızdan itibaren sunduğu yüksek tork, lastik aşınmasını artırabiliyor.

Rejeneratif frenleme normal kullanımda balata ve disk ömrünü uzatsa da uzun vadede mekanik frenlerin yeterince kullanılmaması, özellikle yağışlı ve tuzlu yollarda diskler ile kaliperlerde korozyona yol açabiliyor.

47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı
Başlık Resmi47,4 milyon muayene sonucu incelendi: Elektrikli otomobiller daha dayanıklı çıktı

Elektrikli otomobiller ilk yıllarında benzinli modellerden daha az fren kusuruna sahip. Ancak düşük kilometreli araçlar 10 yaşını geçtiğinde bu eğilim tersine dönüyor.

ARAŞTIRMA BATARYA SAĞLIĞINI ÖLÇMÜYOR

İngiltere’deki MOT testi; fren, süspansiyon, direksiyon, lastik, aydınlatma ve genel yol güvenliğini inceliyor.

Test sırasında bataryanın kalan kapasitesi, hücrelerin sağlık durumu, DC hızlı şarj performansı, yerleşik şarj cihazı veya elektrik motorunun ayrıntılı durumu ölçülmüyor. Yazılım sorunları, garanti kapsamında yapılan onarımlar ve yolda kalma vakaları da veri setinde yer almıyor.

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