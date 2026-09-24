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Portekiz-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

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Portekiz-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri
Başlık ResmiPortekiz-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

Portekiz-Galler maçı canlı yayın bilgileri, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'taki ilk hafta mücadelesi öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Cristiano Ronaldo'nun da kadroda yer aldığı Portekiz'in Galler karşısına çıkacağı maçın yayın kanalı, başlama saati ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor.

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UEFA Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz, 2026-2027 sezonundaki ilk maçında Galler'i Lizbon'da ağırlıyor. Estádio José Alvalade'de oynanacak mücadele, A Ligi 4. Grup'un ilk hafta karşılaşmaları arasında yer alıyor. UEFA'nın resmi fikstüründe de Portekiz-Galler maçı 24 Eylül programında bulunuyor.

PORTEKİZ-GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz-Galler maçı 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te A Haber'den canlı yayınlanacak. Portekiz, Jorge Jesus yönetimindeki yeni dönemin ilk resmi Uluslar Ligi maçına çıkacak. Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves ve Joao Felix gibi isimlerin yer aldığı ev sahibi ekip, turnuvadaki unvanını koruma hedefiyle sezona başlıyor. Galler ise Craig Bellamy yönetiminde Brennan Johnson, Daniel James ve David Brooks gibi hücum oyuncularıyla deplasmanda mücadele edecek.

Portekiz-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri
Başlık ResmiPortekiz-Galler maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri

PORTEKİZ-GALLER MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma Türkiye'de A Haber ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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