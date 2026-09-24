Hollanda-Almanya maçı canlı yayın bilgileri, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki ilk hafta mücadelesi öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Amsterdam'da oynanacak karşılaşmanın yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon Hollanda-Almanya karşılaşmasıyla başlıyor. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadelede iki takım da gruba galibiyetle başlamayı hedefliyor. Türkiye'deki yayıncı kuruluşun da belli olmasıyla birlikte karşılaşmayı ekran başından takip edecek futbolseverler maçın saatine ve resmi yayın adresine yöneldi.

HOLLANDA-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Hollanda-Almanya maçı 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden A Spor ekranlarından takip etmek mümkün olacak.

Karşılaşma Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki mücadele, grubun ilk hafta karşılaşmalarından biri olacak.

Hollanda-Almanya maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Uluslar Ligi

HOLLANDA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala