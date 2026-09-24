Suçüstü yakalanmıştı! Bodrum Liman Başkanı tutuklandı
Bodrum Liman Başkanı’nın, Rus iş adamına ait lüks yatın her Türkiye girişinde 2 bin euro rüşvet istediği iddia edildi. Şikâyet üzerine düzenlenen operasyonda başkan, seri numaraları alınan paralarla yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen liman başkanı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., Rus bir iş adamına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirten liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini iddia etti. T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler nedeniyle toplam 12 bin euro istendiğini öne sürdü. T.A.'nın işlemlerde zorluk çıkardığını iddia eden T.Ş., şikayetçi oldu.
Bodrum’da rüşvet operasyonu! Liman Başkanı suçüstü yakalandı
OPERASYONDA SUÇÜSTÜNE YAKALANDI
Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için çalışma başlatıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi. T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti. Paranın teslim edilmesinin ardından ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, T.A. seri numaraları alınan paralarla birlikte gözaltına alındı.
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BODRUM LİMAN BAŞKANI TUTUKLANDI
Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Liman Başkanı T.A tutuklandı, liman başkanlığında görevli Ö.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.