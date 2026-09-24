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Kadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı

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Kadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı

Ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın vasiyeti nedeniyle yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında başlayan gerilim sürüyor. Acar’ın Levent İnanır hakkında 14 yıl önce şiddet gördüğünü öne sürmesinin ardından uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı öğrenildi.

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Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunacağı duruşmanın ertelenmesinin ardından, yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında başlayan gerilim devam ediyor.

Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır’ın mirası, yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar’ı karşı karşıya getirdi. Levent İnanır’ın “Dayımın irade sorunu vardı” sözlerinin ardından Neslihan Acar, eski eşine tepki gösterdi.

Kadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı

“14 YIL ÖNCE ŞİDDET GÖRDÜM”

Acar, yaptığı açıklamada Kadir İnanır’ın Türk sineması ve çevresindeki insanlar için bıraktığı mirasa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla.”

Acar, açıklamasının ardından 14 yıl önce eski eşi Levent İnanır’dan şiddet gördüğünü ileri sürdü. Acar ayrıca, o dönemde çektiği şiddet fotoğrafını İnanır’a göndererek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Kadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından Neslihan Acar’ın bugün eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı öğrenildi.

Acar’ın menajeri Özlem Ülüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hukuki sürecin başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Menajerliğini yürüttüğüm Neslihan Acar tarafından, Avukatı Şebnem Şencebe aracılığıyla gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, ilgili kişi hakkında mahkemece uzaklaştırma tedbiri kararı verilmiştir. Devam eden yasal sürecin sağlıklı biçimde yürütülmesi ve hukuki sürecin gereklilikleri doğrultusunda, süreç sonuçlanıncaya kadar konuya ilişkin kamuoyuna ve basın mensuplarına herhangi bir açıklama ya da yorum yapılmayacağını bildiririz. Bu süreçte söz hakkı tanıyan, gelişmeleri hassasiyetle takip eden ve desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna teşekkür ederiz.”

Kadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı

“BENİM ANNEM DE BABAM DA NESLİHAN’DIR”

Levent İnanır ve Neslihan Acar’ın kızı Öykü Arıca da annesine destek verdi. Arıca, yaptığı açıklamada tarafının belli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef yaşadığımız kültürde kan bağının yükünden bütünüyle sıyrılmak kolay olmuyor. Benim için konu zaten kapanmıştır; tarafım da tavrım da bellidir. Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak. İşimize bakalım.”

“KAFA KARIŞTIRAN DURUM VAR”

Öte yandan Kadir İnanır’ın geçtiğimiz hafta perşembe günü okunması beklenen vasiyetnamesi, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi.

Levent İnanır, vasiyetin içeriği ve dayısının sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu. İlaçlar kullanıyordu. 2015'te verdiği verdiği vasiyetini, 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Kafa karıştıran durum var. 68 yaşında yeğeni var. 23 ve 25 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların... Onlar dayılarına biat ettiler. Ağabeyimin sigara içtiğini bilmez Kadir dayım böyle saygı ve biat kültürü var, bunun bir karşılığı yok mu? Dolayısıyla hukuki yollara başvuracağız.”

MİRASINI HAYAT ARKADAŞINA BIRAKTI

Kadir İnanır’ın, ölümünden 4 yıl önce noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesinin ayrıntıları da gündeme geldi.

İnanır’ın vasiyetinde tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı sanatçı Jülide Kural’a bıraktığı öğrenildi.

Kadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı
Başlık ResmiKadir İnanır’ın mirası iki ismi karşı karşıya getirdi! Uzaklaştırma kararı çıktı

İnanır ve Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, usta sanatçının vasiyetnamesini doktor raporunun yanı sıra iki tanık huzurunda Beyoğlu 48. Noteri’nde hazırlattığını bildirdi.

İnanır’ın vasiyetnamesini, “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” ifadeleriyle sonlandırdığı öğrenildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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