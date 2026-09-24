Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş itirafı: Şaşırdım, bunu beklemiyordum

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, sezon hedeflerinden Dusan Vlahovic transferine hakem hatalarından Süper Lig tecrübesine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Başlangıçtaki beklentiler düşünüldüğünde takım şaşırtıcı seviyede" dedi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye’de karşılaştığı futbol atmosferinden etkilendiğini belirterek, "Buradaki atmosfer olağanüstü. Statlar yeni, üstü kapalı, devasa ve tutkulu seyircilerle doluyor. Bana 80’ler ve 90’lardaki İtalyan futbolunu hatırlatıyor. İnanılmaz sıcak bir atmosfer var. Sadece büyük takımların tribünleri değil, her yerde böyle. Örneğin Amed takımının stadında da çok etkileyici bir atmosfer vardı. İtalyan statlarının dolup taştığı küçüklüğümdeki dönem gibi. O duyguları yeniden yaşıyorum" dedi.

"KALİTELİ FUTBOLCULAR SEVİYEYİ YÜKSELTTİ"

Ülkesinden Corriere dello Sport’a röportaj veren Italiano, Süper Lig’in Avrupa’nın 5 büyük liginin gerisinde olmasına rağmen gelişimini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye’ye gelen kaliteli futbolcular ve yabancı teknik direktörler, ligin seviyesini yükseltti" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Italiano

"BEŞİKTAŞ ŞAŞIRTIYOR"

UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Midtjylland eşleşmesine hazır olmadan çıktıklarını düşündüğünü dile getiren İtalyan teknik direktör, "UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland ile karşılaşmaktan hazır olmadığımız için endişe duyuyorduk ama onları iki kere yendik. Milli oyuncular döndü, Vlahovic geldi. Beşiktaş, sezon başındaki beklentiler düşünüldüğünde ortaya koyduğu performansla şaşırtıyor. Bunu beklemiyordum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş, Süper Lig'de 12 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

"HAKEM VE VAR MÜDAHALE ETMEDİ"

Türkiye’de kulüplerin hakem kararlarına karşı oldukça sert bir tutum sergilediğini gözlemlediğini dile getiren Italiano, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Leandro Trossard’ın yaşadığı pozisyona da değindi. İşlerin dinamiklerine derinlemesine hakim değilim ama tüm kulüplerin hakemlik sistemine karşı güçlü bir tavır sergilediğini görüyorum. Bu nedenle (Anthony) Taylor hakemleri koordine etmesi için görevlendirildi. O maçta çok tartışmalı bir olay yaşandı. Rakip oyuncu Trossard'a yumruk attı. Hakem ve VAR müdahale etmedi, başkan çıldırdı.

Serdal Adalı

"VLAHOVIC, AVRUPA'YA ÇOK ŞEY KATABİLİR"

Sırp golcü Dusan Vlahovic’in Beşiktaş’a transfer sürecini anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Onunla, Beşiktaş’a imza attığım gün konuştum. Juventus’tan ayrılıyordu, durumunu anlamak istedim. Kulüp de benimle aynı fikirdeydi ve nihayetinde 26 yaşında geleceği olan büyük bir değeri aldık. İyileştikten sonra birkaç yıl önceki Vlahovic’e geri dönebilir. Şu ana dek 4 maçta 5 gol attı. Onu tam formuna kavuşturmaya çalışıyoruz. Dusan, Avrupa futboluna halen çok şey katabilir. Yetenekli forvetlerim oldu ama hiçbiri onun kalibresinde değil" şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'a transfer edilmesini çok istediğini belirttiği vatandaşı Fabio Miretti'nin de çok yetenekli olduğunu, son maçın ikinci yarısında oyuna girip işleri değiştirdiğini ve sakatlık dönüşü iyi performans sergilediğini söyledi.

Dusan Vlahovic

BEŞİKTAŞ'TA 4 HEDEFİ

Siyah-beyazlıların 4 hedef koyduğunu açıklayan Italiano, "İlki UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına girmekti ve bunu yaptık. İkincisi ilk sıradaki takımlar arasında yer almak. Bir kimlik oluşturmak ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir grup geliştirmekti. Benden şu anda Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamı istemediler ancak zirveye yakın kalmamız gerekiyor. Gelecek yıl belki daha fazlasını da başarmaya çalışabiliriz. Galatasaray, yıllardır burada kazanıyor ve herkes onların bu hegemonyasını kırmak istiyor" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti.

"ÇOCUKLUK HAYALİM SERIE A ŞAMPİYONLUĞU"

Vincenzo Italiano, Barcelona Kulübü'nün futbola yaklaşımına, yönetimine ve felsefesine hayran olduğunu belirterek, "Sıradışı bir kulüp. Teknik direktör kim olursa olsun her zaman aynı hücum futbolunu oynuyorlar. İnanılmaz bir şov. Ara sıra bazı şeyleri çalmaya çalışıyorum ama onların zihniyetini kopyalamak ve yeniden üretmek zor" şeklinde görüş belirtti.

İleride hangi İtalyan takımını çalıştırmak istediği sorusuna Italiano, "Bilmiyorum. Çocukluğumdan beri hayalim Serie A şampiyonluğunu kazanmak. Bakalım, emekli olmadan gerçekleştirebilecek miyim?" cevabını verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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