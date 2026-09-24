Serdal Adalı'dan çarpıcı sözler: Şampiyonluk daha önemli

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz ama Beşiktaş taraftarı olarak lig şampiyonluğunu tercih ederim. Avrupa'da daha iddialı olacağımız zamanlar gelecek" dedi.

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan siyah beyazlıların patronu, Avrupa’nın değil, Süper Lig şampiyonluğunun daha önemli olduğunu söyledi.

Bir Beşiktaş taraftarı olarak bu sezon lig şampiyonluğunu tercih edeceğini belirten Adalı, “Avrupa’da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa için çok iddialı olacağımız zamanlar da gelecek” diye konuştu. Ocak ayında yapılacak transferlere de değinen Beşiktaş’ın başkanı, “Yazın alamadığımız bazı isimleri getireceğiz, kadromuz daha da güçlenecek” dedi.

Serdal Adalı

"BİR GÜÇ VAR"

Hakem hatalarına da değinen Serdal Adalı, “Bu sezon kimsenin itiraz edemeyeceği altı golümüz iptal edildi. Mevcut MHK Başkanı ve ekibiyle neden devam ediliyor anlamış değilim” dedi. Hakem kararlarının ardından kulüpte oluşan algıya da değinen Adalı, “Beşiktaş’a karşı bir güç kullanılıyor” fikri oluştu bizde artık. Bu şekilde giderse elimizde olmayan olaylar yaşarız. Sonra hep beraber üzülürüz. VAR diye bir şey var ama bize yok. VAR’a gönderilen pozisyonlarla ilgili görüntüleri hazırlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk” açıklamasında bulundu.

BORÇLAR ERİYOR

Kulübün malî durumuna ilişkin de bilgi veren Serdal Adalı, başkanlık görevine geldiği dönemde Bankalar Birliği'ne yaklaşık 120-130 milyon euro borç bulunduğunu ifade etti. Adalı, mevcut borcun ise 52 milyon euro seviyesine indirildiğini açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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