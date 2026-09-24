Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Serdal Adalı'dan çarpıcı sözler: Şampiyonluk daha önemli

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Serdal Adalı'dan çarpıcı sözler: Şampiyonluk daha önemli
Başlık ResmiSerdal Adalıdan çarpıcı sözler: Şampiyonluk daha önemli

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz ama Beşiktaş taraftarı olarak lig şampiyonluğunu tercih ederim. Avrupa'da daha iddialı olacağımız zamanlar gelecek" dedi.

Kaydet
|

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan siyah beyazlıların patronu, Avrupa’nın değil, Süper Lig şampiyonluğunun daha önemli olduğunu söyledi.

Bir Beşiktaş taraftarı olarak bu sezon lig şampiyonluğunu tercih edeceğini belirten Adalı, “Avrupa’da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Avrupa için çok iddialı olacağımız zamanlar da gelecek” diye konuştu. Ocak ayında yapılacak transferlere de değinen Beşiktaş’ın başkanı, “Yazın alamadığımız bazı isimleri getireceğiz, kadromuz daha da güçlenecek” dedi.

Serdal Adalı
Başlık ResmiSerdal Adalı

"BİR GÜÇ VAR"

Hakem hatalarına da değinen Serdal Adalı, “Bu sezon kimsenin itiraz edemeyeceği altı golümüz iptal edildi. Mevcut MHK Başkanı ve ekibiyle neden devam ediliyor anlamış değilim” dedi. Hakem kararlarının ardından kulüpte oluşan algıya da değinen Adalı, “Beşiktaş’a karşı bir güç kullanılıyor” fikri oluştu bizde artık. Bu şekilde giderse elimizde olmayan olaylar yaşarız. Sonra hep beraber üzülürüz. VAR diye bir şey var ama bize yok. VAR’a gönderilen pozisyonlarla ilgili görüntüleri hazırlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk” açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Vazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı
SPOR

Vazgeçilmez kanat Cerny! Beşiktaş’ta satışı düşünülüyordu, değeri çok iyi anlaşıldı

BORÇLAR ERİYOR

Kulübün malî durumuna ilişkin de bilgi veren Serdal Adalı, başkanlık görevine geldiği dönemde Bankalar Birliği'ne yaklaşık 120-130 milyon euro borç bulunduğunu ifade etti. Adalı, mevcut borcun ise 52 milyon euro seviyesine indirildiğini açıkladı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ASİMİLASYONA HAYIR DİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrımcılığa dikkat çekti
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
Aylar önce duyurmuştuk! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
ÜSTÜNE BASA BASA DUYURDU
ÜSTÜNE BASA BASA DUYURDU
Mazlumun ve kimsesizlerin sesi olmak…
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
YILLAR SONRA OLAY İTİRAF
"Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk"
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
Amazon gözünü Süper Lig’e dikti!
O DEHŞET BİR UYARIYDI
O DEHŞET BİR UYARIYDI
Oyundaki ölüm gerçeğe taşınıyor
TERİM'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
TERİM'DEN TARAFTARA ÇAĞRI
Okan Buruk ile ilgili sözleri gündem oldu
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
ALTINDA ROTA DEĞİŞİYOR MU?
İşte yükselişi frenleyen 5 engel
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
FATURAYI TÜRKİYE ÖDEYECEK!
Fon krizinin maliyeti herkesi etkileyecek
RAKİPLER YENİLENDİ!
RAKİPLER YENİLENDİ!
İlk sınavlarını Türkiye’ye karşı verecekler
MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?
MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK?
Susarak belediye kazanabilirsiniz ama...
64 YIL SONRA BİR İLK!
64 YIL SONRA BİR İLK!
Trump, 30 metrelik kırmızı halı bile serdirdi
FORMAYI ASACAK!
FORMAYI ASACAK!
Galatasaray'da artık kimsenin yeri 'garanti' değil
WHATSAPP HAVUZLARI, ÇETELER...
WHATSAPP HAVUZLARI, ÇETELER...
Çocuklar şiddete nasıl hazırlanıyor?
VAZGEÇİLMEZ KANAT CERNY
VAZGEÇİLMEZ KANAT CERNY
Satışı düşünülüyordu, takımın yıldızı oldu!
'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'
'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj
CHP’DE ANKARA DEPREMİ!
CHP’DE ANKARA DEPREMİ!
Mansur Yavaş krizi istifayla son buldu
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
DİZİNİN SENARİSTİ TUTUKLANDI!
Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
İŞTE CHP'DEN KOPARAN SÖZLER
"Bazı açıklamalar nedeniyle..." demişti
NEW YORK’TA DİPLOMASİ TRAFİĞİ!
NEW YORK’TA DİPLOMASİ TRAFİĞİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
F1 Azerbaycan GP ne zaman, hangi kanalda? İşte F1 yarış takvimi ve canlı yayın bilgileri
F1 Azerbaycan GP ne zaman, hangi kanalda? İşte Formula 1 yarış takvimi ve canlı yayın bilgileri
Kaydet
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür
Kaydet
Bugün yağmur yağacak mı? 24 Eylül Perşembe (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa) hava durumu
Bugün yağmur yağacak mı? 24 Eylül Perşembe (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa) hava durumu
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.