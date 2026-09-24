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Spor

Formayı asacak! Galatasaray'da artık kimsenin yeri 'garanti' değil

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Formayı asacak! Galatasaray'da artık kimsenin yeri 'garanti' değil
Başlık ResmiFormayı asacak! Galatasarayda artık kimsenin yeri garanti değil

Geçtiğimiz sezonlarda “ezber kadrosuyla” istediği sonuçları alan Okan Buruk, kötü gidiş sonrası değişime gidiyor.

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Aslan’da millî ara sonrasında rekabet kızışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şu ana kadar geçtiğimiz sezonların ezberlenen kadrosuyla yola devam ediyordu. Ancak bazı oyuncuların istenilen düzeyde olmaması planları değiştirdi. Futbolu umut vermeyen sarı kırmızılılarda Trabzonspor mağlubiyeti bu anlamda Aslan’ı kendine getirdi. Camianın hedefi olan ve yönetimin de destek verdiği Buruk, formayı bir anlamda asacak…

Formayı asacak! Galatasarayda artık kimsenin yeri garanti değil
Başlık ResmiFormayı asacak! Galatasarayda artık kimsenin yeri garanti değil

HERKES HAZIR OLACAK

Barış Alper ve Yunus gibi oyuncuları formsuzluklarına rağmen kesmeyen Buruk, millî ara sonrasında bu uygulamasından vazgeçecek. Hamle oyuncusu gibi görülen, milyon avroların harcandığı Batrakov ve Leao gibi isimler daha fazla değerlendirilecek.

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Taraftarın hedefi olan İlkay Gündoğan gibi bir oyun aklına şans verilecek. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maratonuna girecek sarı kırmızılılarda Buruk, herkesi hazır tutmaya çalışacak.

Formayı asacak! Galatasarayda artık kimsenin yeri garanti değil
Başlık ResmiFormayı asacak! Galatasarayda artık kimsenin yeri garanti değil

ORTASI KARIŞIK!

Sarı kırmızılılarda en fazla rekabet orta sahada yaşanacak. Torreira’nın partnerinin kim olacağını performanslar belirleyecek.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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