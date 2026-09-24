Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Altınkaya: Reklamlarda oynayan oyuncular tazminat ödeyebilir

Tasarruf finansman şirketleri ve yatırım fonları hakkında yürütülen soruşturmalar, bu kuruluşların reklamlarında rol alan tanınmış kişilerin sorumluluğunu da gündeme taşıdı. Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Hasan Oğuz Altınkaya, reklamlarda oynayan oyuncuların hukuki sorumluluğuna dikkat çekti.

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Tasarruf finansman şirketleri ve yatırım fonları hakkında yürütülen soruşturmalar, bu kuruluşların reklamlarında rol alan tanınmış kişilerin sorumluluğunu da kamuoyunun gündemine taşıdı.

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Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Hasan Oğuz Altınkaya, reklamlarda oynayan oyuncuların hukuki sorumluluğuna dikkat çekerek “Oyuncunun gerçeğe aykırı vaatleri bilerek kullanması ve mağdurların sisteme katılmasına bilinçli biçimde katkı sağlaması hâlinde cezai sorumluluk doğabilir. Oyuncu, şirketin ödeme güçlüğünü veya vaatlerini yerine getiremeyeceğini bildiği hâlde reklamlara devam etmiş; ‘Paranız güvende’, ‘Teslimat kesin’ veya ‘Ben de bu sisteme yatırım yaptım’ gibi gerçeğe aykırı kişisel güvenceler vermişse cezai sorumluluk tartışılabilir. Müşteri sayısına veya toplanan paraya bağlı kazanç elde edilmesi ve yanıltıcı reklam stratejisinin şirket yöneticileriyle birlikte belirlenmesi de önemli deliller oluşturur. Delillere göre ünlülere tazminat sorumluluğu doğabilir” diye konuştu.

Hasan Oğuz Altınkaya

Altınkaya şöyle devam etti:

Şirket yöneticileriyle birlikte hileli reklam ve müşteri kazanma sistemini planlayan, uygulanmasına yön veren ve suçun icrasında belirleyici rol üstlenen kişi, TCK’nın 37. maddesi kapsamında müşterek fail olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte bir reklam filminde rol almanın da tek başına suç olmadığını ifade eden Altınkaya "Varsayıma dayanmadan, oyuncunun kastı ve suça sağladığı somut katkı; reklam sözleşmeleri, yazışmalar, ödeme kayıtları, toplantı tutanakları, kendisine yapılan uyarılar ve reklamda kullandığı ifadeler üzerinden inceleme yapılabilir." dedi.



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