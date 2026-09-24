Eyüp karşısında gol şovu yaparak millî araya moralli giren Fenerbahçe’de futbolculara 6 gün izin veren İsmail Kartal, ekibiyle birlikte Samandıra’da inzivaya çekildi!

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Yakaladığı bu fırsatı sezon başından beri sergilenen tüm performansları incelemeye ayıran Kartal, toplanan veriler ışığında gelecek planlarını inşa edecek. Verileri tek tek inceleyen ekip, ihtiyaca göre oyunculara özel programlar hazırlarken, maçlarda yapılan hatalar da mercek altına alındı.

Onlara tatil yok! Fenerbahçe’de futbolcular izne çıktı hoca ile yönetim mesaide

O TRANSFER OLACAK

Sarı lacivertlilerde teknik ekip gibi yönetim de yoğun mesaide. Sezon başında planlanan ancak gerçekleşmeyen orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. İtalyan basını Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu sevdasından vazgeçmediğini ve ara transferde bir hamle daha yapacağını yazıyor. Brighton’dan Yasin Ayari, Boca Juniors’tan Milton Delgado da sarı lacivertlilerin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor. Ocakta takviyeye kesin gözüyle bakılıyor.

Onlara tatil yok! Fenerbahçe’de futbolcular izne çıktı hoca ile yönetim mesaide

MATADOR BİLENİYOR

Konya karşısında yaşadığı sakatlığın ardından kadroya alındığı Eyüp maçında riske edilmeyen Marco Asensio, Rize’ye hazırlanıyor. Arkadaşları tatil yaparken, özel antrenörle bireysel program uygulayan İspanyol, Rize’de tam kapasiteyle sahne almak istiyor.

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