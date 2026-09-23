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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj: Artık kaybedecek vaktimiz yok

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj: Artık kaybedecek vaktimiz yok
Başlık ResmiCANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İklim Zirvesinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen İklim Zirvesi’nde COP31 hazırlıklarına ilişkin mesajlar verdi. Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek zirveye dikkat çeken Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede artık kaybedecek vakit olmadığını vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen "BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği"ne katıldı. Erdoğan, iklim eylemi ve adil geçiş konularının ele alındığı zirvede Türkiye’nin COP31 hazırlıkları ve küresel iklim hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

COP31 9-20 KASIM'DA ANTALYA'DA

İklim eylemi ve adil geçiş konularını ele almak üzere katılımcıları bir araya getirdiği için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür eden Erdoğan, "Hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 Başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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“ARTIK KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK”

Bu buluşmanın, iklim değişikliğine dair aldıkları kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj: Artık kaybedecek vaktimiz yok
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj: Artık kaybedecek vaktimiz yok

"Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Fiji'de düzenlenecek Pre-COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Son 11 yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Malumunuz, Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj: Artık kaybedecek vaktimiz yok
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 öncesi kritik mesaj: Artık kaybedecek vaktimiz yok

"2035'E GİDEN SÜREÇTE YENİ HEDEFLERİ BELİRLEDİK"

COP31 vizyonunu, "Uygulama COP'u" anlayışıyla inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz." diye konuştu.

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“HER ÜLKEDEN AYNI HIZDA İLERLEMESİNİ BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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