ASKİ su kesintisi! 24 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

ASKİ su kesintisi 23-24 Eylül programı, Ankara'nın bazı ilçelerinde yaşanan arıza ve altyapı çalışmaları nedeniyle yakından takip ediliyor. Yenimahalle, Sincan ve Etimesgut'ta su verilemeyen bölgeler ile kesintilerin sona ereceği saatler vatandaşların gündeminde.

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Ankara'da 23 Eylül Çarşamba günü başlayan bazı su kesintileri 24 Eylül'ün ilk saatlerine kadar devam edecek. ASKİ'nin güncel arıza kayıtlarında şebeke hattında meydana gelen sorunlar ve iletim hattı iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı ilçelerde su hizmetinin geçici olarak etkilendiği görülüyor. ASKİ ayrıca 23 Eylül boyunca Ankara genelinde içme suyu altyapısına yönelik çok sayıda bakım ve onarım çalışması yürütüyor.

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ PROGRAMI 24 EYLÜL

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.09.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 04:00:00

Etkilenen Yerler: yakacık alt toki yakacık bulvarı 3585 cadde 3563 cadde 4071 sokak ve çevresi etkilenecekttir.

Arıza Tarihi: 23.09.2026 18:45:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 04:00:00

Etkilenen Yerler: ata mahallesi 3755 sokak 3768 sokak 3771/1 sokak ve civarı

ASKİ su kesintisi! 24 Eylül Ankarada su kesintisi ne zaman bitecek?

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.09.2026 11:15:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 04:00:00

Etkilenen Yerler: Ulubatlı Mahallesi ,Fatih Mahallesi ,Gazi Osman Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi , Mevlana Mahallesi ,Gökçek Mahallesi ,Törekent Mahallesi

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 23.09.2026 11:35:00

Tamir Tarihi: 24.09.2026 04:00:00

Etkilenen Yerler: Güzelkent Mahallesi bir kısmı

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sincan ve Etimesgut'ta devam eden arıza kaynaklı kesintiler için planlanan tamir saati 24 Eylül 2026 saat 04.00 olarak açıklandı. Yenimahalle'nin Ata Mahallesi'nde de kesintinin 24 Eylül'ün ilk saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ekipler, şebeke hattındaki arızayı gidererek bölgelere yeniden su verilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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