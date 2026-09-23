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Terörsüz bölge hedefine adım adım: PKK Sincar'dan çıkarılacak! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat

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Terörsüz bölge hedefine adım adım: PKK Sincar'dan çıkarılacak! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
Başlık ResmiTerörsüz bölge hedefine adım adım: PKK Sincardan çıkarılacak! Türkiye ve Iraktan tarihi mutabakat

Türkiye ve Irak, Sincar’da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve PKK dahil yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığına son verilmesi konusunda mutabık kaldı. Anlaşma kapsamında Irak’taki güvenlik adımlarının ilerlemesine paralel olarak Türk kuvvetleri, Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti’ne kademeli olarak devredecek. Başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varıldı.

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Türkiye ve Irak arasında Sincar konusunda mutabakata varıldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin New York’taki görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Sincar’da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgeden çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Gazetemiz, geçtiğimiz aylarda yayımladığı haberinde, Suriye’deki entegrasyon sürecini kabul eden PKK’nın “İkinci Kandil” olarak nitelendirilen Sincar’dan da tasfiye edileceğini duyurmuştu. Terör örgütünün Suriye’deki modele benzer bir yapılanmayla bölgeden çıkarılacağı bilgisine yer verilen haberin ardından, Türkiye ve Irak’ın ortak açıklamasıyla Sincar konusunda atılacak adımlar resmiyet kazandı.

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Ortak açıklamaya göre, Irak’ın bölgede yürüttüğü güvenlik uygulamalarında ilerleme sağlanmasının ardından Türk kuvvetleri, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti’ne kademeli olarak teslim edecek.

Terörsüz bölge hedefine adım adım: PKK Sincar'dan çıkarılacak! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
Başlık ResmiTerörsüz bölge hedefine adım adım: PKK Sincar'dan çıkarılacak! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zeydi’nin görüşmesinde güvenlik başlığının yanı sıra ekonomik ilişkiler de ele alındı. Taraflar, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardı.

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Türkiye ve Irak'ın ortak açıklaması şu şekilde:

23 Eylül 2026 tarihinde New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi, aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir.

Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm veçheleriyle ele aldıkları görüşmelerde, taraflar güvenlik alanında iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış; bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde; kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda, Türk kuvvetleri Başika-Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümetine kademeli olarak teslim edecektir.

Taraflar ayrıca, ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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