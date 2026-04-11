Suriye’ye entegrasyonu kabul eden PKK “İkinci Kandil” denilen Sincar’ı da terk ediyor. Terör örgütünün Suriye modeline benzer bir yapılanma ile şehirden tasfiye edileceği öğrenildi.

YILMAZ BİLGEN - Yakın geçmişte Türkiye’nin terör merkezi ve tehdit unsuru ilan ettiği Suriye-Irak sınırındaki Sincar hareketlendi. Güvenlik kaynakları, PKK’nın 2014’te işgal ettiği Musul’a bağlı Sincar’daki silahlarını toplayıp dağ kadrosunu çektiğini bildirdi.

Sincar’da bulunan silahlı yapının üçe bölündüğü, bölge Araplarından oluşan bir grubun Musul- el Rızvaniye bölgesine geçtiği, Ezidilerden oluşan YBŞ militanlarından küçük bir grubun şehir merkezinde kaldığı, PKK dağ kadrosunun ise KCK emri ile dağa çekildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre terör örgütü PKK, geçtiğimiz şubat ayında Sincar’ın tamamında bulunan silahları toplayıp kendisine ait bölgeye nakletti. Bütün bu gelişmelere paralel geçtiğimiz hafta Sincar’da toplanan PKK güdümlü kongrede bölgenin Irak’a entegrasyonu tartışıldı. Konuyla ilgili kapsamlı projeler hazırlanması kararı alındı.

Iraklı araştırmacı Yalman Haceroğlu yaşananların Türkiye’de yürüyen ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve Suriye’deki gelişmelerden bağımsız olmadığını söyledi. Irak’ta yeni bir dönemin başladığını aktaran Yalman Haceroğlu “Yakın bir gelecekte tüm vesayet güçleri ülkemizden tasfiye edilecek. Bir ve bütün Irak yeniden tesis edilecek” dedi.

Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı

TEK DEVLET UZAK DEĞİL

Gelecek aylarda Irak’ta çok ciddi değişimler yaşanacak diyen Haceroğlu “Ne Haşdi Şabi ne de sözde Kürdistan devletçikleri kalacak. Bu topraklarda tek devlet uzak değil. Dünya burada yaşanacak sürprizlere hazır olsun. Türkiye’nin iç barış hamlesi ve Suriye’deki yeni konjoktörle birlikte İran-ABD-İsrail savaşı taşları yerinden oynattı. ABD, bölünmüş Irak’ın felaket olduğunu gördü. Ülkenin Şii, Sünni devletçiklere bölünmemesi yeniden kurulacak bir ve bütün Irak Cumhuriyeti’nin mayası olacak. 2003 sonrası oluşan geçici Kürt bölgesi de sadece kriz ve kaos üretti. Hem de her alanda. Türkiye’nin de bir, bütün ve istikrarlı Irak projesini desteklediği çok açık. Avrupa’da aynı noktaya geldi. Sadece İsrail engel çıkarabilir ancak onun da gücü belli ve sınırlı’ diye konuştu.

Terör örgütü PKK Sincar'dan çekiliyor! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı

KANDİL’DEN TEMSİLCİLER DE KATILDI

Bu arada PKK güdümlü Şengal Demokratik Halk Meclisinin yaptığı kongrede önemli kararlar alındı. 9 maddelik sonuç bildirgesi açıklanan kongrede, Sincar’ın Irak’a entegre edilme başlığı ile birlikte Abdullah Öcalan vurgusu dikkat çekti. Örgütün, Demokratik Entegrasyon olarak nitelendirdiği şartların, Suriye ile büyük benzerlik arz ettiği ifade edildi. PKK-KCK Dinî İnançlar Komitesinin topladığı kongreye Kandil temsilcisi ile birlikte Suriye’den de PYD-YPG elebaşılarından Garip Hüso da katıldı.

KALKINMA YOLU İÇİN ÖNEMLİ

Sincar, Suriye sınır geçişinde stratejik konumu yanında bakir gaz yatakları ile de bilinen bir bölge. Türkmen şehri Tel Afer’e yakınlığı ve Türkiye öncülüğünde açılan Kalkınma Yolu koridoruna yakınlığı da Sincar’ı özel kılan faktörler arasında.

