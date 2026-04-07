Terörsüz Türkiye kapsamında Öcalan’ın İmralı’daki şartları da esnekleştiriliyor. “Villa yapılıyor” iddiaları Adalet Bakanı tarafından yalanlanırken, cezaevi içerisinde Öcalan için ayrı bir bölme “çalışma ofisi” hâline getiriliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'İmralı'da PKK elebaşı için villa yapılıyor' iddiasını geçen hafta yalanlamasına rağmen bazı kesimler tarafından bu tartışma bitirilmedi. Ancak gerçek çok farklı çıktı. Edinilen bilgiye göre İmralı cezaevi kampüsündeki binalardan birisinde tadilat yapılıyor. Burada duvarla bölünen bir alan Öcalan’a çalışma ofisi olarak tahsis edilecek, konaklaması için temel ihtiyaçlar bulunacak. Bunun dışında ada üzerinde ayrı bir yere villa ya da konut inşa edilmeyecek.

ÖCALAN ADADAN ÇIKMAK İSTEMİYOR

'Öcalan serbest bırakılacak' söylentilerinin de doğru olmadığı öğrenildi. Güvenlik kaynakları, umut hakkı veya infaz düzenlemesi doğrultusunda bir ceza indirimi olsa bile Öcalan’ın İmralı’dan ayrılmayacağını dile getirdi. Bunu doğrulayan AK Parti kurmayları ise "Öcalan 'güvenlik riski' sebebiyle ada dışına çıkmak istemiyor. Devletle yaptığı görüşmelerde bunu bizzat kendisi söyledi. Çünkü çıktığında bir güvenlik problemi yaşayacağını biliyor. Sonuçta birçok istihbarat örgütü ile çalışmış. Dışarıda nefes aldırmazlar ona” açıklamasında bulundu.

STATÜ TARTIŞMASI GÜNDEMDE YOK

Parti kaynakları, DEM Parti’nin gündeme getirdiği ‘Öcalan’ın statüsü’ tartışmaları konusunda ise şu yorumu yaptı:

Terörsüz Türkiye sürecinin başarılı bir şekilde nihayete ermesinden sonra her mesele konuşulur. Ancak Öcalan’ın hukuki bir statüye kavuşmasına yönelik tartışmalar şu anda gündemimizde yok. Sadece İmralı’daki şartlarında bazı esneklikler sağlandı. Süreç ilerledikçe farklı iletişim kanallarına izin verilebilir. DEM Parti’nin de talebi üzerine gazeteciler, akademisyenler gibi farklı kesimlerle görüşme imkânı sağlanabilir.

