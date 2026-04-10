Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti MKYK toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mesajında "Yasal adımlar için artık Bismillah deme zamanı" ifadeleri yer aldı.

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün MKYK toplantısı yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan çok önemli başlıklar konuşuldu.

"ÖNEMLİ TALİMATLAR VERDİ"

TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin detayları aktardı. Şahin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı oldukça yoğundu. AK Parti'de merkez karar ve yürütme kurulu toplantısına başkanlık etti. Kurmaylarıyla bir araya geldi ve oldukça önemli talimatlar verdi. Şüphesiz ki en önemli günden başlığı toplantıda Terörsüz Türkiye süreciydi. Terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakması ardından bölgeden çekilmesiyle birlikte tabii ki artık TBMM'de hazırlanan ortak nihai raporun ardından gözler yasal düzenlemelere çevrilmişti." dedi.

"BİSMİLLAH DEME ZAMANI"

Şahin ayrıca yasal düzenleme için harekete geçme çağrısı yapan Erdoğan'ın sözlerini şöyle aktardı: "Bayram sonrasında işaret ediliyordu kulislerde yasal düzenlemelerin harekete geçilmesi için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün toplantıda bu konuya değindi aslında. Terörün 40 yıllık bir sorun olduğunu söyledi. Artık bitmesi gerektiğini de ifade etti. Bu konuda yasal adım atmak için Bismillah deme zamanı vurgusu yaptı. Oldukça önemli bir vurguydu. Yasal süreç ne zaman başlayacak bu merak konusuydu. Dün toplantıya AK Parti'nin meclis grubu da katıldı. O kişilere de yine oldukça önemli bir mesaj olmuş oldu bu ifade."

