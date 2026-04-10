Tarım arazilerinde kurulan hobi bahçelerindeki kaçak yapılarla ilgili düzenleme, tartışma konusu olunca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. AK Partili vekillerin çok sayıda kişinin mağdur olacağını ifade etmesinin ardından Erdoğan'dan önemli bir talimat geldi. Erdoğan, vatandaşın mağdur edilmeden orta yol bulunarak sorunun çözülmesini istedi. İşte detaylar...

Son dönemde yayılan hobi bahçelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkındaki Yönetmelik" 4 Nisan tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım arazilerine yapılan kaçak yapıların yıkılması kararı alınmıştı. Ancak düzenleme de tartışmaları beraberinde getirdi. Çok sayıda kişinin düzenlemeden mağdur olacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili devreye girdi.

HOBİ BAHÇELERİ SORUNU AK PARTİ MKYK'DA ELE ALINDI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bu konu gündeme getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazileri hakkındaki hassasiyetini ifade ederken, AK Partili vekiller de vatandaşın mağduriyetini dile getirdi. Bunun üzerine devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili önemli bir talimat verdi.

4 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Erdoğan, konunun vatandaşı mağdur etmeden çözülmesini istedi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir ekip kuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yer aldığı ekip bir araya gelip konu üzerinde çalışma yapacak.

"BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLACAK..."

TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin, konuyla ilgili AK Parti MKYK'da konuşulanları şöyle aktardı:

"Hobi bahçeleri konusu da MKYK gündeminde yer aldı. Günlerdir tartışılan bir konuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuya bir nebze de olsa el atmış oldu. Vatandaşların talepleri gündeme getirildi toplantıda. Tarım Bakanlığı'nın da tarım arazileri ile ilgili hassasiyetleri ifade edildi toplantı kapsamında. AK Partili vekiller mevcut sistem uygulanırsa binlerce kişinin mağdur olacağını ve ağır bedeller ödeyeceği ifade edildi.

ERDOĞAN'DAN HOBİ BAHÇESİ TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda önemli bir talimat oldu. O da 'Vatandaşın mağdur olmayacağı şekilde, orta yolu bulun, gerekeni yapın' şeklinde oldu. Bu konu hakkında bazı kişileri görevlendirdi. O kişiler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Murat Kurum, İbrahim Yumaklı ve Abdullah Güler de bir araya gelerek bu konuda kapsamlı bir çalışma yapacak. Bu 4 isim bir araya gelerek yapacağı toplantılarla hobi bahçelerine ilişkin düzenlemeye ilişkin farklı bir beklentiye girildi."

