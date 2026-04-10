Akaryakıta bugün gelen tarihin en büyük indiriminin sevinci kısa sürdü. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle bu gece yarısı itibarıyla benzin ve motorine zam geliyor. İşte detaylar...

Orta Doğu'daki savaş petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında imzalanan 2 haftalık ateşkes sonrası petrol fiyatlarında sert gerileme olmuştu. Ateşkes öncesi 110 doları aşan brent petrol, ateşkesle birlikte 93 dolara kadar geriledi. Bu gelişme sonrası akaryakıta tarihin en büyük indirimi geldi. Bugün itibarıyla motorinde 12 lira 88 kuruş, benzinde ise 1 lira 5 kuruş fiyat düşüşü oldu. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci çok uzun sürmedi.

AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

Brent petrolün varil fiyatı tekrar yükselişe geçerek tekrar 100 dolar seviyesine yükseldi. Petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, akaryakıta çifte zam geliyor.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI ARTACAK

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 12 kuruş artacak. Benzine ise 1 lira 78 kuruş zam hesaplandı. Eşel mobil sistem gereği benzin zammı 44 kuruş olarak pompaya yansıyacak. Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki şehirlerde yine 80 lira sınırına çıkacak.

10 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.18 72.43 34.99 İstanbul Anadolu 62.03 72.28 34.39 Ankara 63.15 73.56 34.87 İzmir 63.43 73.84 34.79

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

