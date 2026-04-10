Altın fiyatlarında son dakika! 10 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.830 TL’den güne başlarken, fiziki gram satış fiyatı 6.910 TL’den gerçekleşiyor. 1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark 1.700 dolara geriledi ve son haftaların en düşüğünü gördü. Savaş sırasında makas 13 bin dolara kadar açılmıştı. Kuyumcular, “Fiyat düştü ancak toparlanma hızlı gerçekleşmiyor. Alım iştahı sakinleşti. Fiziki piyasada ‘bulunabilirlik’ problemi normale dönüyor” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, ons altın dün %0,98 primle 4.765 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatında bugün ise TSİ 06:10 itibarıyla 4.755 dolara yakın görünüm öne çıkıyor. Altında haftalık kazanç %1,7’e yakın oranda gerçekleşiyor.

10 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

İç piyasaya bakıldığında spotta işlem gören 10 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.830 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda da fiziki gram satış fiyatı 6.910 TL’den gerçekleşiyor. 1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark 1.700 dolara geriledi ve son haftaların en düşük seviyesini gördü.

‘SPOT’ YÜKSELDİ, ‘FİZİKİ’ DURDU

Savaş boyunca spot gram altın fiyatı mart ayında en düşük 5.843 TL’ye kadar gerilemişi. Buna karşılık fiziki piyasada en düşük 6.750 TL barajı korunmuştu. Gelinen noktada spot gram altında, dip seviyeye göre yaklaşık 1.000 TL’lik yükseliş gerçekleşti. Fiziki altın ise dipten sadece 150 TL prim yaptı.

ALTINDA PANİK AZALDI

Orta Doğu’daki savaşın ilk haftalarında altında panik alımların yaşandığını belirten kuyumcular, “Ardından fiyatlarda düşüş yaşandı ve toparlanma da hızlı gerçekleşmiyor. Şu anda alım iştahı daha sakin, piyasa dengelendi, fiziki piyasada ‘bulunabilirlik’ problemi de normale dönüyor” diyor.

DİKKATLER İSLAMABAD’DA

Bu arada Orta Doğu’da ilan edilen ‘ateşkes’ kırılgan görünümünü korurken, dikkatler bugün İslamabad’da gerçekleşecek ABD-İran müzakerelerine çevrildi. İki ülke arasında savaş sonrası ilk fiziki buluşmadan pozitif haberler gelmesi halinde, petrolde düşüş ve altında yükseliş bekleniyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Onsta uzun vadeciler için 4.650-4.680 dolar ve 4.700-4.750 dolar aralıkları kademeli alım için uygun olabilir. Gram altında 6.800-6.820 TL seviyelerine geri çekilmeler iyi bir fırsat olabilir” diye konuştu.

