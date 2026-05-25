ABD'de aylarca geçmeyen şiddetli öksürük kriziyle boğuşan 25 yaşındaki genç kadının, düştüğünü sandığı burun piercingini fark etmeden soluk borusuna kaçırdığı ve takının akciğer bronşuna saplandığı ortaya çıktı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan eczane çalışanı Shelby Willis, aniden başlayan ve bir türlü dinmeyen şiddetli öksürük nöbetleri nedeniyle kabus gibi günler yaşadı.

RÖNTGENİ GÖREN DOKTORLAR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Rahatsızlığını ilk etapta evdeki köpek tüylerine bağlayan ve alerji şüphesiyle ilaç kullanan Willis, şikayetleri artınca hastanenin yolunu tuttu. Yapılan detaylı muayene ve çekilen göğüs röntgeni, doktorları bile hayrete düşüren bir gerçeği gözler önüne serdi: Genç kadının akciğer bronşunda metal bir cisim vardı.

Köpek tüyü yuttuğunu sandı, gerçek röntgende ortaya çıktı! Meğer ciğerlerine saplanmış

"CİĞERLERİMİ ÖKSÜREREK DIŞARI ATMAYA ÇALIŞIYORDUM"

25 yaşındaki talihsiz kadın, "Sanki öksürürken ciğerlerimi dışarı fırlatmaya çalışıyordum, nefes alamıyordum" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Röntgen incelemesinde bronşuna sıkışan cismin, Willis’in bir süre önce düştüğünü varsayıp önemsemediği burun piercingi olduğu anlaşıldı.

Sürekli düşen piercingi kaybettiğini sanıp yerine yenisini takan talihsiz kadın, takıyı uykusunda ya da farkında olmadan soluyarak ciğerine çektiğini anladı. Doktorlar, bronkoskopi adı verilen kapalı bir operasyonla metal takıyı başarılı bir şekilde çıkardı.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan ve derin bir nefes alan Shelby Willis, yaşadığı bu deneyimi bir hayat dersi olarak nitelendirdi. Piercing kullanan herkesi takılarının sağlamlığını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyardı. Takının daha derin bir noktaya kaçması durumunda hayati tehlike atlatabileceğini belirten Willis, benzer aksesuarları taşıyanların çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

