İngiltere’de grip sonrası gelişen nadir bir omurilik felciyle hayatı altüst olan 14 yaşındaki Lexi Brown, aylar süren yoğun bakım ve solunum desteğinin ardından yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.

İngiltere’nin Essex bölgesindeki Clacton-on-Sea kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Lexi Brown’ın hayatı, geçtiğimiz yıl geçirdiği ağır grip sonrası tamamen değişti. Yüksek ateş ve baş dönmesi şikayetleriyle başlayan süreçte durumu hızla ağırlaşan genç kız, acil müdahaleyle hastaneye kaldırıldı.

GRİP ENFEKSİYONU OMURİLİK FELCİNİ TETİKLEMİŞ

Vakit kaybetmeden Cambridge’deki Addenbrooke Hastanesi’ne götürülen Lexi, beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla doktorlar tarafından tıbbi komaya sokuldu. Yapılan incelemeler, geçirdiği grip enfeksiyonunun nadir bir omurilik felcini tetiklediğini ortaya koydu.

ŞİMDİ YÜRÜYEMİYOR, KONUŞAMIYOR...

Uyandığında boynundan aşağısı felç olan Lexi, şimdi yürüyemiyor, konuşamıyor ve kendi başına nefes almakta güçlük çekiyor. Annesi Stacy Grantham, kızının durumunun aileyi derinden sarstığını belirterek, “Hiçbir annenin görmek ya da duymak isteyeceği bir şey değil” dedi.

Kaynak: GoFundMe

Annesi, hastalıktan önce müziğe tutkuyla bağlı olan Lexi’nin özellikle şarkı söyleyememesinin kızını psikolojik olarak da etkilediğini belirtiyor. Şu anda trakeostomi tüpü yardımıyla konuşabilen genç kızın sesi eskiye göre daha zayıf çıkıyor. Yoğun fizyoterapi seansları gören genç kız, gündüzleri kısa süreliğine kendi başına nefes alabilse de geceleri halen solunum cihazına ihtiyaç duyuyor.

DOKTORLAR 'BİR DAHA YAPAMAZ' DEDİ AMA...

Uzuvlarında ufak hareketlenmeler başlayan Lexi’nin, doktorların "bir daha yapamaz" dediği, yardımsız 30 saniye boyunca oturabilme başarısı ise tüm aileye büyük bir moral oldu.

Lexi’nin önünde uzun ve meşakkatli bir rehabilitasyon süreci bulunurken, ailesi de ciddi bir ekonomik krizin eşiğinde. Hastane ziyaretleri, ulaşım ve bakım giderleri nedeniyle yıpranan aileye destek olmak adına başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 8 bin sterlini aşkın bağış toplandı. Ancak ailenin, felçli kızlarının tıbbi ihtiyaçlarına ve fiziksel durumuna uygun yeni bir ev bulma zorunluluğu, karşı karşıya oldukları yükü daha da ağırlaştırıyor.

