Spartak Moskova, Rusya Kupası finalinde Krasnodar’ı penaltılarda 4-3 mağlup ederek, şampiyonluk sevinci yaşadı. Luzhniki Stadyumu'nsaki kutlamalar sırasında ortaya şaşırtan bir görüntü çıktı. Pablo Solari’nin havaya kaldırdığı kupanın ikiye ayrılması sosyal medyada gündeme oturdu.

Spartak Moscova ile Krasnodar, Rusya Kupası final müsabakasında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede kazanan tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Spartak Moskova, kupanın sahibi oldu. Luzhniki Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonluk kutlamaları, beklenmedik bir olaya sahne oldu.

SAHADA TALİHSİZ KAZA

Kupa şampiyonluğu nedeniyle takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Spartak Moskova’nın Arjantinli futbolcusu Pablo Solari, saha içinde talihsiz bir kazanın başrolünde yer aldı.

Rusya Kupası'nın kırıldığı an

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜYÜ KONUŞUYOR

25 yaşındaki futbolcu, havaya kaldırdığı kupanın ikiye ayrılmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Rusya Kupası'nın kırıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

