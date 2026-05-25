AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi, Yunanistan’ın Evzoni Sınır Kapısı’nda kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluşturdu. Yeşil pasaport sahipleri ve vize muafiyeti olan ülke vatandaşlarını bile saatlerce sınırda mahsur bırakan, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle önümüzdeki yaz aylarında çok daha büyük bir sorunlara yol açacağı konusunda uyarı yapıldı.

Avrupa Birliği’nin (AB) sınır güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe koyduğu yeni dijital kontrol mekanizması, ülkeleri krize sürükledi.

AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Yunanistan'ın Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluşturdu. Yeni sisteme hazırlıksız yakalanan kapılarda işlem sürelerinin uzaması, vize muafiyeti olan ülke vatandaşlarını bile saatlerce sınırda mahsur bıraktı.

Yaz tatili planı yapanlar dikkat! AB'nin yeni giriş sistemi kapıları kilitledi: Vize muafiyeti bile kurtarmıyor

SAATLERCE BEKLEYİŞ

Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasındaki en kritik geçiş noktası olan Evzoni Sınır Kapısı, yeni dijital sistemin bürokratik hantallığı nedeniyle hafta sonu kilitlendi. Sınır kapısındaki dijital kayıt ve tarama işlemlerinin yol açtığı uzun bekleme süreleri nedeniyle bölgede devasa bir araç yoğunluğu yaşandı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, çoğunlukla AB üyesi olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova gibi komşu ülkelerin vatandaşlarının yoğun olarak kullandığı sınır hattında araç kuyrukları kilometreleri buldu. Sınırda saatlerce beklemek zorunda kalan sürücüler ve turistler duruma sert tepki gösterdi.

VİZE MUAFİYETİ OLSA BİLE ZORUNLU: EES NEDİR?

Avrupa genelinde sınır kapılarında pasaportlara manuel kaşe basma dönemini sona erdirerek tamamen dijital takibe geçmeyi amaçlayan Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan'da resmen yürürlüğe girmişti.

Sistemin getirdiği katı kurallar, AB vatandaşı olmayan (üçüncü ülke) tüm yolcuları doğrudan etkiliyor:

AB üyesi olmayan her yolcunun, yeşil pasaport sahibi olsa veya vize muafiyeti bulunsa dahi, AB sınır kapılarından ilk girişinde pasaport kontrol noktasında parmak izi vermesi ve yüz taraması (biyometrik fotoğraf) yaptırması zorunlu tutuluyor.

Sistem, yolcuların isimlerini, seyahat belgelerini, parmak izlerini ve giriş-çıkış yaptıkları tarih ile yer bilgilerini doğrudan elektronik bir veri tabanına işliyor.

Lojistik uzmanları ve yerel yetkililer, sınır kapılarındaki teknik altyapı yetersizliği ve her bir yolcu için harcanan işlem süresinin katlanması nedeniyle, önümüzdeki yaz aylarında turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Yunanistan ve diğer AB sınır kapılarında çok daha büyük bir lojistik krizin kapıda olduğu uyarısında bulundu.

