Avusturya’da yamaç paraşütü yapan 44 yaşındaki Sabrina isimli deneyimli sporcu, seyir halindeki bir gezi uçağının paraşütüne çarpması sonucu ölümün eşiğinden döndü. Gökyüzünde saniyelerle yarışan kadın, yedek paraşütünü açarak hayatta kalmayı başarırken, korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Avusturya’nın Zell am See kasabası yakınlarında, adrenalin dolu bir uçuş saniyeler içinde hayat mücadelesine dönüştü. Cumartesi günü öğlen saatlerinde Schmittenhöhe Dağı'ndan havalanan 44 yaşındaki Sabrina isimli kadının gökyüzünde süzüldüğü sırada beklenmedik bir kaza meydana geldi.

GÖKYÜZÜNDE SANİYELERLE YARIŞ!

Bölgede uçuş yapan Cessna 172 tipi küçük bir gezi uçağı, talihsiz kadının yamaç paraşütüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle talihsiz kadının paraşüt kubbesi ikiye bölünerek tamamen parçalandı. Bir anda kontrolü kaybeden ve çığlıklar içinde gökyüzünde kendi ekseni etrafında dönmeye başlayan kadın, havada adeta zamanla yarıştı.

Gökyüzünde korkunç dakikalar! Yamaç paraşütü yapan sporcuya uçak çarptı

Yaşadığı büyük şoka rağmen soğukkanlılığını korumaya çalışan deneyimli sporcu, acil durum yedek paraşütünü açmak için yoğun bir çaba sarf etti. 28 yaşındaki pilotun yönetimindeki uçak ise çarpışmanın ardından dengesini korumayı başararak Zell am See Havalimanı’na güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

GÜVENLİ ŞEKİLDE İNEBİLDİ

Yedek paraşütünü açmayı başaran Sabrina, hızını yavaşlatarak güvenli bir şekilde yere inmeyi başardı. Olay yerine sevk edilen polis helikopteriyle bölgeden alınan sporcu, büyük kazayı sadece birkaç hafif sıyrıkla atlattı.

Gökyüzünde korkunç dakikalar! Yamaç paraşütü yapan sporcuya uçak çarptı

"HALA İNANAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu deneyimi paylaşan Sabrina, "Hâlâ burada oturup bunu yazdığıma inanamıyorum. Birkaç morluk dışında bana hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Havacılık yetkilileri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, uçağın pilotu verdiği ilk ifadede yamaç paraşütçüsünü fark etmesinin ve ondan kaçmasının imkansız olduğunu savundu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Geçirdiği grip sonrası bir gecede hayatı değişti! Şimdi ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor

Haberle İlgili Daha Fazlası