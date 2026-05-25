Gazze’ye insani yardım götürürken İsrail’in uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu’nda gözaltına alınan ve ardından Türkiye’de tedavi gören Fransız aktivist Mathilda Mallet, ülkesine döndü. Mallet, hastaneden ayrılmadan önce Türk sağlık çalışanlarına duygu dolu bir teşekkür mektubu bıraktı.

İsrail ordusu, 18 Mayıs Pazartesi günü Gazze’ye yardım götürmek amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahalede bulundu. Operasyonda, 40’tan fazla ülkeden 400’ü aşkın aktivist Aşdod Limanı’na götürülürken, Fransız aktivist Mathilda Mallet de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İsrailin alıkoyduğu Fransız aktivistten Türk doktorlara duygulandıran mektup: Unutulmaz izler bıraktı

Aşdod Limanı’na götürüldükten sonra serbest bırakılan ve tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen 30 yaşındaki Mallet, buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından ülkesine uğurlandı. Aktivist, gitmeden önce kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere anlamlı bir mesaj bıraktı.

"UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI"

Hastaneden ayrılmadan önce Türk sağlık personeline hitaben kaleme aldığı mektupta minnettarlığını dile getiren Mallet, gördüğü insani ve tıbbi desteğe vurgu yaptı. Fransız aktivist, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bana bu kadar iyi baktığınız için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Sizinle yollarımızın kesişmesi benim için büyük bir şans. Gösterdiğiniz hoşgörü, sabır ve destek bende unutulmaz izler bıraktı."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Mektubunu “Yakında görüşürüz” sözleriyle noktalayan Mathilda Mallet’in bu vedası, hastane çalışanlarına duygusal anlar yaşattı. Zorlu bir gözaltı sürecinin ardından Türk sağlık çalışanlarının sergilediği bu yaklaşım ve Mallet’in mektubu, uluslararası dayanışmanın ve insani bağların önemli bir simgesi olarak kayıtlara geçti.

