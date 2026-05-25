Kurban Bayramı tatilinin 1,5 günlük idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmasının ardından, vatandaşlar bankaların çalışma düzenini araştırmaya başladı. Özellikle işlemlerini bayram öncesinde tamamlamak isteyenler, bu yıl salı gününe denk gelen arefe gününde bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı, çalışıyor mu?

SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kararı idari izin kapsamında alındı. İdari izin uygulaması yalnızca kamu kurumları ve devlet memurlarını kapsarken, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Bu nedenle bankalar, resmi tatil günleri dışında hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda 26 Mayıs 2026 Salı günü idrak edilecek Kurban Bayramı arefesinde bankalar tam gün kapalı değil, ancak yarım gün hizmet verecek.Arefe günü banka şubeleri sabah saatlerinde normal mesai düzeninde açılırken, öğleden sonra kapanıyor. Öğleden sonra ise banka şubeleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

BANKALAR HANGİ GÜNLERDE KAPALI?

Kurban Bayramı süresince banka şubelerinde hizmet verilmeyecek. Bankaların kapalı olacağı tarihler şu şekilde:

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. günü

Bankalar, bayram tatilinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden normal mesai düzenine dönecek.

