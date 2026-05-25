Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbulluların şehri terk etmesi, trafiğe derin bir nefes aldırdı. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 9'a gerilerken, D-100, TEM ve köprüler gibi ana arterlerde tam akıcılık gözlemleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca İstanbullunun yollara düşmesi, megakentte beklenen sakinliği beraberinde getirdi. Tatilini memleketlerinde veya sahil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların şehri büyük ölçüde terk etmesiyle, İstanbul trafiği adeta derin bir nefes aldı.

Normal şartlarda haftanın ilk gününde büyük bir karmaşanın ve dur-kalkların yaşandığı sabah saatlerinde, bu kez yollar tarihi bir boşluk yaşıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 9 SEVİYELERİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatleri itibarıyla yüzde 9 seviyelerine kadar geriledi.

Bayram göçü İstanbul'u boşalttı, trafik haritasına bakanlar gözlerine inanamadı!

KÖPRÜLER VE D-100 BOŞ KALDI

Özellikle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve iki yakayı birbirine bağlayan köprüler gibi günün her saati yoğun olan kritik arterlerde araçlar akıcı bir şekilde ilerliyor. Şehirde kalan İstanbullular, uzun bir aradan sonra kilitlenmeyen yollarda stressiz seyahat etmenin tadını çıkarıyor.

Uzmanlar ve yetkililer, bayram süresince şehir içi trafiğindeki bu rahatlığın devam edeceğini öngörüyor. Boşalan yolların hız ihlallerine davetiye çıkarmaması konusunda sürücüleri uyaran yetkililer, kazaların önlenebilmesi için trafik kurallarına harfiyen uyulması gerektiğinin altını çiziyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası