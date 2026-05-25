Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı düşürülen Özgür Özel, TBMM'de yol haritasını belirlemek üzere yoğun bir görüşme trafiğine başladı. DEM Parti heyetini kabul edeceğini açıklayan Özel, MYK üyeleri, grup başkanvekilleri, il ve belediye başkanlarıyla bir araya gelerek sonraki süreci planlayacaklarını belirtti. Özel, bayramı ise memleketi Manisa'da geçireceğini ifade etti.

Mahkeme kararıyla genel başkanlığı düşürülen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne(TBMM) girişinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Özel, gün içindeki programının sorulması üzerine, "Bugün Meclis’teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında Grup Başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen, burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız." dedi.

"BAYRAMDA MANİSA'DA OLACAĞIM"

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Manisa’da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz."

"PLANIMIZ GENEL MERKEZDE KALMAKTI"

Niyetlerinin CHP Genel Merkezi'nde olmak olduğunu belirten Özel, "Bayram süresince Genel Merkez'de olma, Genel Merkez'de kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız." dedi.

