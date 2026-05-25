Daha önce Getir ve Trendyol'un teslimat operasyonlarını satın alan Uber'den yeni bir hamle daha geldi. ABD'li şirket, Yemek Sepeti'nin sahibi olan Delivery Hero'yu satın almak için resmi teklif yaptı. Satışın gerçekleşmesi halinde Uber'in Türkiye'deki varlığı daha da güçlenecek.

Dünyanın önde gelen ulaşım ve teslimat platformlarından Uber, Türkiye'de Yemeksepeti'nin de sahibi olan Alman merkezli Delivery Hero'yu satın almak için harekete geçti. Şirket, Delivery Hero'nun tamamını bünyesine katmak amacıyla görüşmeler yürütüyor.

HİSSE BAŞINA 33 EURO TEKLİF

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Uber, Delivery Hero hissedarlarına hisse başına 33 euro teklif etti. Ancak bazı büyük yatırımcıların bu rakamı yetersiz bulduğu ve daha yüksek bir değerleme talep ettiği ifade ediliyor. Bu nedenle Uber'in teklifini artırmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

UBER, EN BÜYÜK HİSSEDAR

Son dönemde Delivery Hero'daki payını yüzde 19,5'e yükselten Uber, şirketin en büyük hissedarı konumuna geldi. Delivery Hero çatısı altında faaliyet gösteren Yemeksepeti, Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş platformları arasında yer alıyor. Satın alma sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Yemeksepeti de dolaylı olarak Uber'in kontrolüne geçmiş olacak.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

Öte yandan Delivery Hero yönetimi, Uber'den gelen teklifi doğrularken şirketin stratejik değerlendirme sürecine odaklanmayı sürdürdüğünü açıkladı. Taraflardan henüz nihai bir anlaşma duyurusu yapılmadı.

TRENDYOL VE GETİR'DEN SONRA YEMEK SEPETİ

Uber, son yıllarda Türkiye pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Şirket, 2024 yılında Trendyol'un yemek ve market teslimat operasyonu olan Trendyol Go'nun yüzde 85'lik çoğunluk hissesini satın almıştı. Uber, 2025 yılında ise Getir'in teslimat operasyonlarını satın alarak Türkiye'deki etkisini önemli ölçüde artırdı. Delivery Hero'nun da bünyesine katılması halinde Uber, Türkiye ile birlikte Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da milyarlarca dolarlık teslimat ağını kontrol eden en büyük oyunculardan biri konumuna yükselecek.

