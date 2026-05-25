Kurban Bayramı öncesinde kargo işlemlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlar, arefe gününde kargo firmalarının hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Bayram öncesi yoğunluğun artmasıyla birlikte gözler PTT Kargo ile birlikte Yurtiçi, Aras, MNG ve Sürat Kargo’nun çalışma düzenine çevrildi. Peki, arefe günü kargolar dağıtım yapacak mı, şubeler açık olacak mı?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

2026 Kurban Bayramı arefe gününde resmi tatil uygulaması nedeniyle özel kurum ve kuruluşlar yarım gün mesai yapacak. Bu kapsamda birçok kargo firmasının da sabah saatlerinden itibaren hizmet vermesi, öğle saatlerinin sonuna doğru ise faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor. Genel uygulamaya göre özel kargo şirketlerinin büyük bölümü şubelerini 12.30 ile 13.00 saatleri arasında kapatıyor.

9 GÜN BAYRAM TATİLİNİ KİMLER KAPSIYOR?

İdari izin sadece kamu kurumlarında çalışanları ilgilendiriyor, özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise öğleden sonra idari izinli sayılacak. Böylece memurlar 9 günlük tatil yapma fırsatını elde edecek.

