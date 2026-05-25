CHP Genel Merkezi önünde kalabalığın arasına girerek bir kadına çarpıp olay yerinden uzaklaşan araçla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan plaka sorgulamasında farklı bir araçla eşleştiği, görüntülerle kayıt bilgilerinin örtüşmediği belirlendi. Söz konusu aracın daha önce başka bir kazaya da karıştığı iddia edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mutlak butlan kararının ardından dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde toplanan gruplar arasında gerginlik yaşandı.

Olaylar sırasında, bina çevresinde bekleyen kalabalığın arasına bir otomobilin girdiği ve bu esnada bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Araç, olayın ardından durmadan bölgeden uzaklaştı. Yaralanan kadının sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Söz konusu araca ait olduğu belirtilen plakayla ilgili yapılan sorgulamada, kaydın farklı marka ve modelde bir araçla eşleştiği, görüntülerdeki araçla kayıt bilgilerinin örtüşmediği öğrenildi.

Ayrıca yapılan incelemelerde aracın daha önce park halindeki bir araca çarpma olayına da karıştığı ifade edildi. Sürücünün kimliği ve aracın gerçek sahibine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

