2027 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 2026 itibariyle başladı.

2027 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 2026 itibariyle başladı. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 18 Mayıs-19 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Önceki yıllardan hac kaydı olan vatandaşlarımızın, 2027 yılı hac kurasına katılabilmeleri için "hac kayıt yenileme/güncelleme" işlemini e-Devlet üzerinden mutlaka yapmaları gerekiyor.



Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? (Hac kayıt yenileme takvimi)

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kez hacca gitmek için başvuruda bulunacak vatandaşlardan kişi başı 1.250 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.

2026 yılı hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları ise kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

İADE EDİLMEYECEK

Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek. Hac yolcuları kayıt durumlarını e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabilecek, süresi içerisinde (18 Mayıs-19 Haziran 2026) bilgilerinde düzeltme yapabilecek.

Belirlenen kayıt süresi içerisinde (18 Mayıs-19 Haziran 2026) grup birlikteliği yapmayanların bilahare kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki talepleri kabul edilmeyecek.

Belgelendirilebilir makul mazeretleri sebebiyle hac erteleme talebinde bulunan/bulunacak hac yolcuları, kayıt yenileme işlemlerini mutlaka belirlenen süre içerisinde (18 Mayıs-19 Haziran 2026) yapacaklar

