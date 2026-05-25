Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eski eşi Emina Jahovic arasında ipler gerildi. Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia eden Jahovic, yeni dava açarak şaşırtan bir talepte bulundu. Mahkemeden istatistiksel ölüm tablosunu çıkarmasını isteyen Jahovic, geri kalan ortalama ömrünün hesaplanıp araç gider bedellerinin kendisine ödenmesini talep etti.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında karşılıklı anlaşarak boşanmış, iki çocuğun velayeti anneye verilmişti. İmzalanan protokole göre, Mustafa Sandal eşi ve çocukları için araç kiralayacak ancak araba satın aldığı taktirde ise kiralamadan muaf sayılacaktı.

SANDAL'A DAVA AÇTI

Sabah’ta Armağan Yılmaz’ın haberine göre Sandal'ın kendisine tahsis ettiği kiralık aracı geri aldığını iddia eden Emina Jahovic, mahkemenin yolunu tutarak Sandal'a dava açtı. Jahovic, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne göre kendisi ve çocukları için araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini ifade etti.

'ÖMRÜMÜ HESAPLAYIN' TALEBİ

Kira bedellerini kendisinin karşıladığını dile getiren Jahovic, Sandal'ı bu yüzden icraya verdiğini belirtti. Davada Jahovic’in mahkemeden talebi ise hayrete düşürdü. Jahovic, bilirkişi heyetinin kendisinin ortalama olarak ne kadar yaşayacağını (bakiye ömür) belirleyerek istatistiksel ölüm tablosu çıkarmasını talep etti.

Jahovic, heyet tarafından hesaplanan ömür süre zarfı için Sandal'ın kendisine aracın tüm gider masraflarını ödemesini istedi. Dava önümüzdeki haftalarda görülecek.

