18 yaşındaki Beyzanur Memiş'ten 23 gündür haber alamayan aile Esra Erol’a katıldı, stüdyodaki iddialar kafa karıştırdı. Adına düzenlenen 1 aylık kira kontratını yalanlayan Beyzanur, ailesinden şiddet gördüğünü öne sürdü. İşte gündem olan son olayın perde arkası…

Konya'nın Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan, YKS'ye hazırlanan 18 yaşındaki Beyzanur Memiş, 2 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde "Kütüphaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Genç kız, aynı gün akşam saatlerinde ablasına "Ben bir daha eve gelmeyeceğim" diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı. 23 gündür kızlarından haber alamayan aile Esra Erol’un programına katıldı. Esra Erol’da ortaya çıkan genç kızın ismine düzenlenen kira kontratı ise stüdyoyu karıştırdı.

23 gündür iz yoktu! Kayıp Beyzanur Memiş Esra Erol’da ortaya çıktı: İddialar sonrası stüdyo karıştı

KİRA KONTRATINI YALANLADI

Kayıp Beyzanur Memiş’in kimlik numarası ve bilgilerinin yer aldığı kira kontratını açıklayan Esra Erol, 15 bin TL karşılığında bir aylığına bir ev kiralandığını söyledi. Beyzanur’un stüdyoyu aradığını belirten Esra Erol “Beyzanur kontratı ben yapmadım. Bu kontrat bana ait değil diyor. O evi ben tutmadım diyor. Konya'da değilim, başka bir şehirdeyim diyerek yalanlıyor” dedi.

23 gündür iz yoktu! Kayıp Beyzanur Memiş Esra Erol’da ortaya çıktı: İddialar sonrası stüdyo karıştı

Telefonla yayına bağlanan bir kişi de Beyzanur Memiş ve bir arkadaşının ev tutmaya birlikte geldiklerini söyledi.

ŞİDDET İDDİASI

Esra Erol, Beyzanur’un “Ailemden şiddet görüyorum” iddiasını da stüdyoya taşıdı. Erol “Bize gelen ihbarlarda kızınızı kurtarın dediler. Kızınıza şiddet gösterdiniz mi?” diye sordu.

23 gündür iz yoktu! Kayıp Beyzanur Memiş Esra Erol’da ortaya çıktı: İddialar sonrası stüdyo karıştı

"HATAMIZI KABUL ETTİK"

Aile ise şunları söyledi:

Kızlarım evlatlarımız asla şiddet göstermeyiz. Çomaklı mahallesi tüm bağlansın Esra Hanım. Bizi seven herkes bağlansın yani. Tüm Konya halkı bağlansın Esra Hanım ne olur büyüklerime sesleniyor millet. Bir kez uyardım bir tokat vurdum vurmadım yok. En büyük hatam o olmuş. O da ona sığınıyor. Hatalıyız Esra Hanım onda hatalıyız. Hatamızı kabul ettik.

Anne Fadime Memiş, "Evladım çok iyi bir insandı, kimseye zarar vermezdi, kimseyi üzmezdi, anneyi babayı üzmezdi. Katip olacaktın 'Annem, benimle gurur duyacaksın' demiştin. Bunları unuttun mu yavrum. Beyzam hedefine gel kızım, bize gel. Benim çocuğum öldü mü kaldı mı ben endişeleniyorum. Bir telefon aç ben başka bir şey istemiyorum” diyerek seslendi.

23 gündür iz yoktu! Kayıp Beyzanur Memiş Esra Erol’da ortaya çıktı: İddialar sonrası stüdyo karıştı

Haberle İlgili Daha Fazlası