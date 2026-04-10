TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe kritik bir gündemle başladı. Salı günü Orta Doğu’da ilan edilen 2 haftalık ateşkesin ardından ABD ve İran temsilcileri, ilk defa bugün Pakistan’ın başkenti İslamabad’da fiziki olarak bir araya gelecek. Özellikle petrol fiyatları cephesinde gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Brent fiyatı bu sabah 96,55 dolara yakın seviyelerde “bekle-gör” konumuna geçti.

TARAFLAR NE TALEP EDİYOR?

Müzakerelerde “kalıcı ateşkes” için şartlar masaya yatırılacak. En kritik gündem Hürmüz Boğazı’nın statüsü. ABD, su yolunun tamamen geçişlere açılmasını ve gemilerden ücret alınmamasını istiyor. İran ise Hürmüz’deki etkinliğini pekiştirmeyi amaçlıyor. ‘Uranyum zenginleştirme’ programı hassasiyetini korurken; İran, savaş tazminatı da dahil olmak üzere bir takım güvence talebiyle masaya oturuyor.

10 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Bu arada Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 109,20 dolardan kapanış yapmıştı. Petrolde haftalık düşüş, bu sabahki fiyatlamalar itibarıyla %-11,70 olarak gerçekleşiyor. Son olarak geçen yıl yine bir ABD-İran çatışmasının ardından, 23 Haziran haftasında petrol fiyatında %-14’lük “haftalık düşüş” yaşanmıştı. Bu hafta gerçekleşen düşüş, son 10 ayın en hızlı haftalık değer kaybına da işaret ediyor.

AKARYAKIT FİYATI GERİLEDİ

Petrolde yaşanan gerileme, iç piyasalarda pompa fiyatına da yansıdı. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 12,83 TL gibi yüksek bir düşüşle 72,43 TL’ye geriledi. Benzinin litre fiyatı ise 1,04 TL indirimle 62,20 TL oldu.

HÜRMÜZ MUAMMASI

Fiyatlarda daha fazla düşüş için arzın artmasının önemi vurgulanırken, Hürmüz Boğazında gemi trafiğinin tam olarak normale dönmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor. Son olarak İsrail’in Lübnan ile çatışmaya devam etmesine İran tepki göstermiş ve Hürmüz’deki trafik kısıtlanmıştı. Savaş öncesi dönemde Hürmüz’ü günde yaklaşık 140 gemi kullanırken, son 24 saatlik verilere göre geçiş sayısının 10’un altında kaldığı belirtiliyor.

