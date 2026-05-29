AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün yerel sağanak geçişleri etkili olacak. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların kademeli olarak artarak 29 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, hafta ortasında kısa süreli yağışın yeniden görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle anlık sağanaklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 29 Mayıs Cuma günü ve önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul genelinde bugün aralıklı sağanak geçişleri görülmesi beklenirken, hava sıcaklıkları yaz değerlerine yakın seyretmeye devam edecek.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OALCAK?

AKOM yetkililerinden yapılan açıklamada, İstanbul genelinde sabah saatleri itibarıyla parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olduğu belirtilirken, günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı bildirildi.

AKOM verilerine göre, bugün İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24°C ile 28°C aralığında seyretmesi öngörülüyor. Gün genelinde poyrazdan hafif, aralıklarla orta kuvvette (5 - 20 km/sa) esmesi beklenen rüzgârın yanı sıra, nem oranının %50 ila %90 gibi yüksek bir eğride seyredeceği tahmin ediliyor. Yağış miktarının ise metrekareye 1 ila 3 kg arasında düşeceği bildirildi.

Öğle: 23°C (Parçalı Bulutlu)

Akşam: 20°C (Parçalı Bulutlu)

Gece: 19°C (Parçalı Bulutlu)

Yağış geçişleri etkili olacak! İşte gün gün İstanbul'un haftalık hava durumu

YENİ HAFTADA SICAKLIK 29 DERECEYE ÇIKIYOR

AKOM’un yayınladığı 6 günlük haftalık rapora göre, İstanbulluları az bulutlu ve sıcak bir hafta sonu bekliyor. Ancak yeni haftanın ortasında yerel bir yağış geçişi daha kapıda.

İşte gün gün İstanbul'un haftalık hava durumu planı:

30 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar en düşük 15°C, en yüksek 23°C hisselecek. Yağış beklenmiyor.

31 Mayıs Pazar: Mayıs ayının son gününde parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar bir derece artarak 24°C’ye yükselecek. Yağış beklenmiyor.

1 Haziran Pazartesi: Yeni ayın ilk gününde termometreler 26°C’yi gösterecek. Parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

2 Haziran Salı (Dikkat): Hafta ortasında İstanbul’da hava parçalı bulutlu, ancak aralıklı yerel yağmurlu olacak. Metrekareye 1-5 kg arası yağış düşmesi beklenirken, sıcaklık 28°C’ye kadar çıkacak.

3 Haziran Çarşamba: Yağışın ardından hava tekrar açıyor; parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık 29°C’ye ulaşacak.

4 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle birlikte yaz sıcaklıkları (29°C) etkisini hissettirmeye devam edecek.

