"Artık seyretmeyeceğiz dediler! 5 ülke kartellere karşı birleşti
Uyuşturucu kartelleri, organize suç ağları ve artan şiddet olaylarının gölgesindeki Latin Amerika’da 5 ülke dikkat çeken bir adım attı. Şili, Peru, Arjantin, Bolivya ve Ekvador “Santiago Taahhüdü” ile suç örgütlerine karşı ortak mücadele kararı aldı.
- Şili, Peru, Arjantin, Bolivya ve Ekvador dışişleri bakanları, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla mücadelede ortak hareket etme kararı aldı.
- 5 ülke, "Santiago Taahhüdü"ne imza atarak suçla birlik içinde mücadele edeceklerini belirtti.
- Bakanlar, 180 gün sonra Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeniden bir araya gelecek.
- Şili Devlet Başkanı, bu taahhüdün organize suçun gençler üzerindeki etkisini durdurmayı amaçladığını söyledi.
- Arjantin Dışişleri Bakanı, devletlerin suç örgütlerine karşı daha hızlı ve koordineli refleks gösterebilme kapasitesine sahip olması gerektiğini vurguladı.
- Bolivya Dışişleri Bakanı, suçun kalkınmayı engellediğini ve kararlı eylem gerektirdiğini ifade etti.
Uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ağları ve sınır aşan çete faaliyetlerinin Latin Amerika’da giderek büyüyen güvenlik krizine dönüşmesi bölge ülkelerini harekete geçirdi.
Şili'nin başkenti Santiago'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Şili, Peru, Arjantin, Bolivya ve Ekvador dışişleri bakanları, organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak hareket etme kararı aldı.
Şili Dışişleri Bakanı Francisco Perez Mackenna, yaptığı açıklamada 5 Latin Amerika ülkesinin "Santiago Taahhüdü"ne imza attığını belirterek, "Suçla birlik içinde mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza güvenlik ve huzur getirmek istiyoruz. Bugün Santiago Taahhüdü doğuyor. Ulusal düzeydeki çabalar yetersiz kalıyor. Bu nedenle süreç, daha güçlü siyasi işbirliği, teknik koordinasyon ve bilgi paylaşımıyla desteklenmeli." ifadelerini kullandı.
İKİNCİ DURAKLARI ARJANTİN OLACAK
Mackenna, somut adımların ve doğrulanabilir sonuçların değerlendirilmesi amacıyla 180 gün sonra Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yeniden bir araya geleceklerini söyledi.
Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast da açıklamasında Santiago Taahhüdü'nün önemine vurgu yaparak, "Bu 5 ülke, organize suçun gençlerimizi katletmesini, mahallelerimizi esir almasını ve iradeleri satın almasını artık seyretmek istemiyor." diye konuştu.
"CEZASIZLIK ALANLARI ORTADAN KALKACAK"
Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ise kurumsal cesaret ortaya koyduklarını dile getirerek, "Toplumlarımız, cezasızlık alanlarını ortadan kaldıracak, suç örgütlerinden daha hızlı ve daha koordineli şekilde refleks gösterebilecek kapasitede devletlere ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Boliyva Dışişleri Bakanı Fernando Aramayo da özgürlüklerin önemine dikkat çekerek, "Suçun elimizden aldığı şey kalkınmadır. Özgürlüklerimizi ve vatandaşlarımıza güven veren bir devlet sunma kabiliyetimizi kısıtlamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem, kararlı bir eyleme geçmeyi gerektiriyor." dedi.